Yamaha protagonista all'EICMA Riding Fest 2026: adrenalina e test ride a Misano

Yamaha sarà protagonista all'EICMA Riding Fest 2026 al Misano World Circuit con test ride in pista e su stradae tante iniziative per tutte le età.

Dal 1° al 3 maggio torna protagonista l’universo delle due ruote con l’EICMA Riding Fest, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di moto, che animerà il celebre Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tra i brand più attivi e coinvolgenti spicca Yamaha, pronta a offrire un’esperienza immersiva tra pista, strada e community.

Al centro dell’evento ci sarà un’area completamente dedicata al marchio giapponese, vero fulcro delle attività Yamaha durante il festival. Qui i visitatori potranno accedere a un ricco programma pensato sia per motociclisti esperti sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo delle due ruote. Dai box 58-60 partiranno le esperienze più adrenaliniche, con la possibilità di salire in sella a modelli iconici della gamma supersportiva come R1, R9 e la nuova R7, protagoniste di sessioni in pista capaci di esaltare il DNA racing Yamaha.

Uno dei momenti più attesi è previsto per la giornata di sabato, quando Alessandro Del Bianco, campione CIV SBK 2025 con il team Yamaha DMR Racing, incontrerà il pubblico e scenderà in pista, offrendo uno sguardo esclusivo sul mondo delle competizioni e condividendo la propria esperienza diretta.

Accanto all’adrenalina del circuito, Yamaha propone anche un’ampia gamma di test ride su strada. I partecipanti potranno provare modelli di grande successo come MT, TRACER 7 e TRACER 9, quest’ultima disponibile anche con innovativa tecnologia Y-AMT, oltre alla TÉNÉRÉ 700, inclusa la versione World Raid. Un’offerta che mette in evidenza la versatilità e l’innovazione della gamma Yamaha, capace di adattarsi a ogni stile di guida.

L’esperienza sarà arricchita dal nuovo hospitality truck “Ride Different”, uno spazio pensato per accogliere la community tra momenti di relax, intrattenimento e la possibilità di acquistare abbigliamento ufficiale del brand. Un vero punto d’incontro per vivere a pieno l’atmosfera dell’evento.

Grande attenzione anche all’inclusività e alla crescita della community motociclistica. Torna infatti il progetto Girl Full Power, sviluppato con il supporto di Donne in Sella e della fondatrice Laura Cola, che accompagneranno le partecipanti in un percorso introduttivo alla guida. Un’iniziativa che negli anni ha contribuito a diffondere la passione per le moto tra le donne, offrendo un contesto sicuro e stimolante.

Spazio anche ai più giovani con l’area #Hashtag125, dove sarà possibile provare la nuova WR125 R, mentre i bambini potranno vivere le prime esperienze su due ruote grazie all’area Kids, gestita dalla Federazione Motociclistica Italiana, in sella ai modelli PW50. Non manca infine una sezione dedicata agli amanti dell’off-road, con la possibilità di testare la TÉNÉRÉ 700 Rally in un contesto dedicato.

“EICMA Riding Fest è una fantastica occasione per vivere, con tutti i motociclisti, la nostra passione in modo concreto, tra pista e strada”, ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia. Un evento che permette di scoprire tutte le anime del brand, dalla sportività estrema alla vocazione touring fino allo spirito adventure.

Per le attività in pista, Yamaha sarà affiancata da Dunlop, partner tecnico che metterà a disposizione la propria esperienza nel motorsport per garantire prestazioni elevate e massima sicurezza. Come sottolineato da Valerio Rossi, eventi come l’EICMA Riding Fest rappresentano un’opportunità unica per testare sul campo tecnologie sviluppate nelle competizioni.

Con un programma così ricco e articolato, EICMA Riding Fest 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere da vicino il mondo Yamaha e, più in generale, la passione per le due ruote. Un’esperienza che unisce adrenalina, innovazione e community in una cornice d’eccezione.