ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna live in Italia negli stadi

Zucchero “Sugar” Fornaciari ritorna live in Italia con il suo tour “Overdose D’Amore”, che lo porterà in alcune delle più importanti città italiane, incluso il prestigioso Circo Massimo di Roma. Con due date imperdibili il 23 e il 24 giugno, gli appassionati avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo mozzafiato all’interno di questa cornice storica.

Il tour “Overdose D’Amore” ha già toccato 4 continenti, passando per 35 nazioni e 73 città, totalizzando più di 1 milione e mezzo di spettatori. Zucchero si prepara a portare la sua musica e il suo carisma in giro per l’Italia, con tappe che includono Ancona, Bari, Torino e Padova, oltre alla doppia data al Circo Massimo di Roma.

Non solo la musica dal vivo, ma Zucchero ha recentemente rilasciato il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, un viaggio emozionante attraverso la sua carriera e la sua musica. Inoltre, è disponibile il nuovo album “DISCOVER II”, in cui Zucchero interpreta alcune delle canzoni che più ama, incluso singoli come “Amor Che Muovi Il Sole” e collaborazioni con artisti internazionali come Paul Young e Jack Savoretti.

Zucchero ha attraversato confini e generazioni con la sua musica, collaborando con artisti di fama internazionale e portando il suo stile unico in tutto il mondo. Con un’energia inesauribile e un talento senza tempo, Zucchero continua a essere un’icona della musica italiana e internazionale.