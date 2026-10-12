22SIMBA conquista i club italiani: il Miria Live Tour è un trionfo di sold out

22SIMBA si conferma una delle voci più rilevanti della nuova generazione urban italiana, registrando il tutto esaurito nei maggiori club con il suo Miria Live Tour.

Il giovane rapper di Saronno, all'anagrafe Andrea Meazza, è partito da Milano toccando tappe iconiche come il Fabrique, dove ha collezionato ben tre date consecutive tutte sold out, seguite da un'accoglienza calorosa anche a Firenze, Padova, Roma e Torino. Tutte le date del tour dedicate al nuovo album Miria hanno registrato il sold out, confermando l'entusiasmo del pubblico e il momento d'oro dell'artista.

Miria è il progetto discografico che ha portato 22SIMBA ai vertici delle classifiche FIMI sia per album che per CD, vinili e persino musicassette. L'album si articola in tre capitoli - Atto 1: Arricchiti, Atto 2: Miria, Atto 3: Provinciali - e prende il nome dalla nonna dell'artista, figura centrale e fonte di ispirazione del suo percorso emotivo. Il concept dell'album si snoda in un racconto che parla di ambizione, riscatto e ricerca della felicità fino a toccare il significato più profondo del successo e delle priorità della vita.

A rappresentare visivamente l'universo di Miria è l'Albero della Vita, simbolo di forza e semplicità, trasformato in metafora di una ricerca esistenziale e di un ritorno alle origini provinciali da cui 22SIMBA trae energia e autenticità. Ogni capitolo dell'album è arricchito da una copertina che declina questo simbolo, a sottolineare la centralità di questi temi nella narrazione dell'artista.

Classe 2002, 22SIMBA si è fatto notare dapprima con brani autoprodotti e collaborazioni di rilievo nella scena urban, per approdare poi a una maturità artistica che lo pone oggi tra gli artisti più seguiti in Italia. Dal debutto nel 2021 con Ventidue e Per i Roiz, fino ai successi recenti come ISOLAMENTO DI GRUPPO, selezionato da Amazon Music come uno dei talenti Breakthrough 2024, il percorso dell'artista è stato costellato di importanti certificazioni, collaborazioni e riconoscimenti. L'album V per Ventidue ha raggiunto il disco d'oro, mentre la collaborazione con Marracash per Fanculo ha contribuito a rafforzare la sua identità unica all'interno della scena.

Nei suoi testi, 22SIMBA racconta con sincerità esperienze personali, fragilità e consapevolezze, mettendo su carta un universo autobiografico che trova ampio riscontro nelle nuove generazioni. Attraverso i tre capitoli di Miria, il rapper conduce il pubblico in un viaggio dove le radici provinciali diventano chiave di lettura del proprio presente, mescolando la ricerca di successo a temi universali di crescita personale.

Il Miria Live Tour ha rappresentato non solo un traguardo importante in termini di pubblico, ma anche una tappa cruciale nell'evoluzione artistica di 22SIMBA, che prosegue così il suo percorso fatto di autenticità, introspezione e successi. La risposta entusiasta della platea nei principali club italiani conferma il momento straordinario di un artista destinato a segnare la scena urban nazionale nei prossimi anni.