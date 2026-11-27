Dal 21 al 25 dicembre Sky Arte manda in onda Alfabeto Universale, una docuserie in dieci episodi che rilegge i Dieci Comandamenti con lo sguardo del XXI secolo. Le puntate arrivano due alla sera, a partire dalle 20.15, mentre l'intero progetto sarà disponibile in streaming esclusivamente su NOW.

L'idea di fondo considera i Dieci Comandamenti un linguaggio etico valido per ogni essere umano, indipendentemente dalla fede. La serie, prodotta da Lucere Film insieme a Cinecittà e Leblon Communication, li confronta con i nodi dell'esistenza contemporanea e li spinge oltre il perimetro dei precetti religiosi. Il risultato è una riflessione su valori, fragilità, desideri e contraddizioni dell'uomo di oggi, pensata anche per chi non si riconosce in una credenza.

Il racconto attraversa cultura, teologia, filosofia e storia dell'arte, e si spinge fino ai luoghi della fede e dell'arte sacra. Gli autori partono dai precetti per arrivare a interrogativi molto concreti: ci definiamo da ciò che siamo o da ciò che facciamo? Quali idoli muovono il nostro tempo? Vale di più essere o avere? Che cosa resta oggi della famiglia? Si può uccidere anche con le parole? Verità e bene coincidono sempre? Dove si colloca il confine tra desiderio e diritto dell'altro?

Ciascuna delle dieci puntate affronta un tema preciso. La prima riflette su identità e rapporto con l'altro, la seconda sulle nuove mitologie sociali, dal successo sui social network al potere e al denaro, nella ricerca di una felicità che sembra smarrita. La terza analizza l'uso del nome di Dio e le azioni compiute in suo nome, mentre la quarta mette a confronto lavoro, tempo, libertà e necessità. La quinta si concentra sul rapporto tra generazioni e sul senso odierno dell'autorità, la sesta sul valore assoluto della vita e sulle forme di violenza, anche simboliche.

Le ultime quattro puntate guardano alla famiglia, con i temi di amore, desiderio, fedeltà e relazione. Un episodio è dedicato alla proprietà, ripensata in chiave di giustizia, economia e distribuzione dei beni, un altro alla verità nell'epoca dell'infosfera e della scienza. La chiusura affronta il confine tra desiderare, possedere e riconoscere la dignità dell'altro.

A condurre il racconto sono le voci di Francesco Prando e Filly Balice, mentre le interviste portano la firma di Tommaso Liguori. Tra gli ospiti figurano il cardinale Pietro Parolin, il cardinale Gianfranco Ravasi, il cardinale Giovanni Battista Re, il cardinale Mauro Gambetti, i monsignori Giovanni Cesare Pagazzi, Angelo Vincenzo Zani e Vincenzo Paglia, insieme a Dario Argento, Haim Baharier, Cesare Bocci, Massimo Cacciari, Tania Cagnotto, Piero Coda, Tosca D'Aquino, Massimo Donà, Anna Foa, Francesca Inaudi, Barbara Jatta, Francesca Lollobrigida, Marino Niola, Antonella Palmisano, Daniela Porro e Giovanni Tria, oltre a molti altri. Le loro testimonianze provengono da cultura, Chiesa, filosofia, economia, scienza, sport, spettacolo e cinema, e compongono un mosaico che mette in dialogo pensiero religioso e laico.

L'arte è la chiave di lettura di ogni episodio. Le telecamere entrano in luoghi raramente aperti al pubblico, come la Basilica di San Pietro ripresa mentre è completamente chiusa ai visitatori, i Giardini Vaticani, la Sala di Costantino dei Musei Vaticani, la Casina Pio IV, la Torre dei Venti dell'Archivio Apostolico Vaticano e il Salone Sistino della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il percorso prosegue al Monastero di Tor de' Specchi, all'Abbazia delle Tre Fontane, al Battistero Lateranense, al Pontificio Santuario della Scala Santa, alla basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, a Santa Maria dell'Anima e alla basilica dei Santi Nereo e Achilleo. Accanto a codici manoscritti, miniature e incisioni di norma invisibili al grande pubblico compaiono capolavori come la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, il Profeta Isaia di Raffaello e le illustrazioni della Divina Commedia firmate da Sandro Botticelli.

Il progetto è stato accolto con favore dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e può contare sul supporto della Biblioteca Apostolica Vaticana, dell'Archivio Apostolico Vaticano, della Fabbrica di San Pietro, dei Musei Vaticani e della Pontificia Accademia per la Vita. Hanno inoltre sostenuto la serie l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Soprintendenza Speciale di Roma.

La docuserie è prodotta da Lucere Film in collaborazione con Cinecittà e Leblon Communication. La direzione della fotografia è affidata a Leone Orfeo, il montaggio a Fabio Loutfy e le musiche originali a Flavio Albrici, Claudio Vezzoli e Amerigo Lancini. La sceneggiatura porta la firma di Claudio Uberti, Marina Fastosi ed Enrico Uberti, mentre la regia è di Claudio Uberti.