Mika celebra nel 2027 i vent'anni del suo album d'esordio Life In Cartoon Motion con una riedizione speciale, un volume illustrato di grande formato e un tour che attraverserà l'Europa e toccherà i palasport. Il disco uscito nel 2007 ha segnato l'ingresso dell'artista nel panorama internazionale e, a distanza di due decenni, continua a essere ricordato come uno dei lavori capaci di definire un'epoca.

Con oltre otto milioni di copie vendute, circa 2,8 miliardi di stream e il primo posto in classifica in dodici Paesi, il debutto di Mika è diventato un vero fenomeno commerciale. Per festeggiare la ricorrenza esce la Life In Cartoon Motion Anniversary Edition, che include cinque brani inediti realizzati insieme a Greg Wells, lo stesso produttore che aveva seguito l'album originale del 2007.

Accanto alla musica prende forma anche un volume illustrato dalle dimensioni generose, che raccoglie il materiale visivo e creativo prodotto da Mika nel corso della carriera. Si tratta di un capitolo importante del suo percorso, che ha sempre viaggiato in parallelo alle canzoni. Il libro è firmato da Thierry-Maxime Loriot, autore e curatore di fama internazionale, mentre tra i suoi lavori precedenti figurano pubblicazioni e rassegne internazionali dedicate a Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler e Viktor & Rolf.

Ripercorrendo le origini del progetto, Mika ha affidato alle sue parole il significato di questo anniversario: "Life in Cartoon Motion è stato scritto a Londra, nel seminterrato della casa di famiglia. Sono passati vent'anni da quel periodo, ma una cosa non è cambiata: la consapevolezza che questo album mi ha cambiato la vita. Volevo davvero creare qualcosa di davvero speciale. Questo album e il suo universo visivo sono nati nella mia camera da letto, da un pianoforte verticale della mia infanzia, da disegni e dipinti fatti nella cucina di casa e da vestiti realizzati con la nostra macchina da cucire. È nato dalle storie di amici, famiglia e dalla città della mia adolescenza, Londra. Vent'anni dopo, alcune persone ci sono ancora e altre non ci sono più. La vita ha fatto il suo corso. La cosa più straordinaria è pensare che milioni di persone abbiano voluto entrare con me in quel mondo. Mi rendo conto di quanto sia incredibile ciò che quell'album ha spalancato. Questo anniversario ha il sapore di riconnessione, di celebrazione e anche di provocazione: vivere la vita più in cartoon motion! Vorrei celebrare la creatività senza paura, la creatività gioiosa, poetica e feroce, in cui abbiamo avuto la fortuna di crescere e che la nostra incredibile madre ci ha trasmesso tanti anni fa."

Il tour, intitolato Live in Cartoon Motion, partirà dalla Francia il 10 ottobre e proseguirà toccando gran parte dell'Europa. La tappa italiana, unica data nel nostro Paese, si terrà il 13 novembre all'Unipol Dome di Milano.



