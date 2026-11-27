Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, va in onda la 69ª edizione dello Zecchino d'Oro, il festival canoro per bambini che da generazioni accompagna le famiglie italiane. Alla conduzione c'è Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione. Per questa edizione lo show arriva in via eccezionale dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, in attesa che si concluda la ristrutturazione del Cinema Teatro dell'Antoniano di Bologna.

Lo spettacolo non si limita alla gara tra le canzoni. Sul palco gli ospiti della giuria reinterpreteranno alcuni dei brani più amati della storia del festival insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano, da "Quarantaquattro gatti" a "Il coccodrillo come fa?", in un percorso musicale che attraversa decenni di successi per i più piccoli.

Due giurie decideranno il vincitore. La giuria dei grandi è formata da ospiti e amici dell'Antoniano, mentre quella dei piccoli riunisce 50 bambini provenienti da tutta Italia, tra cui alcuni rappresentanti della Galassia dei Cori dell'Antoniano, la rete di cori di voci bianche che prende ispirazione dal Piccolo Coro. A presiedere la giuria sarà Sal Da Vinci, vincitore del 76° Festival di Sanremo, che canterà insieme al Piccolo Coro uno dei brani contenuti nel suo nuovo album natalizio. Tra i giurati figurano Anna Tatangelo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey e Cristina D'Avena. Ritorna anche Topo Gigio, che porterà sul palco il suo ultimo brano.

Quattordici canzoni in gara, tutte interpretate dal vivo. I brani sono firmati da 25 autori, tra cui Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti e lo psicoterapeuta Alberto Pellai. Le proposte arrivate in risposta al bando sono state 750, un traguardo storico per il festival. A cantarle saranno 23 piccoli interpreti provenienti da 12 regioni italiane, ovvero Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, più una solista di New York, accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini. I solisti sono stati scelti attraverso un casting itinerante di 18 tappe, dalla Sardegna alla Lombardia, e tramite provini online che hanno coinvolto più di 2.000 bambini.

Il programma presenta "L'ultimo numero qual è?", con testo di Carmine Spera e musica di Massimo Zanotti, cantata da Alice, 8 anni, di Cremona. Agnese, 10 anni, di Bologna, e Bianca, 9 anni, di Chiavari, portano "BFF", scritta da Mario Gardini e Antonio Buldini. Francesca, 6 anni, di Alife, interpreta "Ho perso un dente", firmata da Irene Franconi e Valter Sacripanti, mentre "Hanno un leone in macchina", di Stefano Covri, è affidata a Giovanni, Bessie, Vittoria e Denise, di età comprese tra i 3 e i 10 anni e arrivati da San Giuliano Terme, Silvi Marina, Leporano e Gioiosa Marea.

Altri titoli in gara sono "La chiave sei tu", di Andrea Pruzzi, cantata da Mariasole, 10 anni, di Lamezia Terme, e "Bella bro", con testo di Maria Francesca Polli e musica di Marco Iardella, affidata a Edoardo, 8 anni, di Finale Emilia. Sveva, 7 anni, di Ravenna, e Mathias Vittorio, 5 anni, di Helsinki e Pompei, cantano "Un, due, tre, fai la pace con me!", mentre "La matita colorata", firmata da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, è affidata a Giada, 10 anni, romana. Giulia Maria, 5 anni, di Zola Predosa, porta sul palco "Stella marina, stella ballerina" di Enrico Nigiotti e Fabio Pagnozzi.

Chiudono il quadro "Ultime dalla Terra", di Luca Angelosanti e Francesco Morettini, con Riccardo, 9 anni, di Rolo, e "Le polpette di papà", firmata da Giuseppe Fulcheri, con Stella, 7 anni, di Brenzone sul Garda, e Sara, 4 anni, di Ispica. "Fa troppo caldo qua", su testo di Manuel Simoncini e Rime dal borgo, vede protagonisti Agnese, Iris, Mario e Giulia, di età tra i 3 e i 9 anni, provenienti da Finale Ligure, San Sebastiano al Vesuvio, Perfugas e Abbasanta. "New York Broadway band", di Simona Rodano, è affidata a Emilia, 10 anni, di New York, mentre "Il viaggio di conchiglia", scritta da Alberto Pellai e Paolo Giovanni D'Errico, è cantata da Michela, 7 anni, di Altamura.

Sul piano dei temi, i brani parlano di amicizia, pace, sogni, rispetto per l'ambiente, famiglia e diritti dell'infanzia, con sonorità che spaziano dal pop al reggaeton, dalla dance allo swing fino alla musica latina.

Dal 4 dicembre arriva anche la compilation "ZECCHINO D'ORO 69ª EDIZIONE", disponibile in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in cd nei negozi di dischi e nella grande distribuzione. Il disco, prodotto da Antoniano e distribuito da Sony Music Italia, raccoglie le 14 canzoni in gara e due bonus track: "Come fratelli e sorelle", cantata dal Piccolo Coro per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e "Io gomitolo, tu filo", interpretata dal Piccolo Coro con Cristiana Capotondi. I brani saranno ascoltabili già dalla mezzanotte tra il 3 e il 4 dicembre, e i preordini e i presave sono già attivi.

Il repertorio del festival conta 874 brani. Il canale YouTube dello Zecchino d'Oro ha superato i 2 milioni 600 mila iscritti e i 3 miliardi di visualizzazioni, mentre su Spotify e Amazon Music i brani hanno raggiunto oltre 100 milioni di stream.

Sul fronte dei media, Rai Radio Kids sarà media partner e radio ufficiale della manifestazione, con Marco Di Buono e Arianna Ciampoli che seguiranno la serata in diretta, e assegnerà il premio alla canzone più radiofonica. Il racconto sarà disponibile su RaiPlay Sound e in DAB+. Su RaiPlay, dal 30 novembre, è inoltre disponibile "Lo Zecchino siamo noi 2026", un original in sette puntate con le interviste ai solisti e la presentazione dei piccoli performer in LIS. Durante la serata del 4 dicembre saranno pubblicati gli highlights delle singole esibizioni, mentre in anteprima esclusiva su RaiPlay arriveranno le "Canzoni animate", cortometraggi dedicati ai 14 brani in gara, che andranno poi in onda su Rai Yoyo dal 6 al 12 dicembre alle ore 16:50.

Rai Pubblica Utilità garantisce l'accessibilità dell'evento. La diretta sarà accompagnata dai sottotitoli, attivabili a pagina 777 del Televideo, e dall'audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti. Su RaiPlay l'intera manifestazione sarà disponibile anche in Lingua dei Segni Italiana, compresi conduzione e interviste. A rendere accessibili in LIS le canzoni saranno 23 bambini sordi e udenti dell'Istituto Tommaso Silvestri/Magarotto di Roma, mentre nello Studio TV1 sarà presente un pubblico di circa venti bambini che canterà in italiano e in LIS. I titoli dei 14 brani saranno inoltre disponibili in Comunicazione Aumentativa Alternativa grazie a ISAAC Italy.

Sempre il 4 dicembre lo Zecchino d'Oro sostiene Operazione Pane, la campagna solidale di Antoniano sostenuta da Rai per la Sostenibilità - ESG. La raccolta si svolge dal 29 novembre al 5 dicembre tramite il numero solidale 45588, attivo fino al 19 dicembre. Con un sms da cellulare si donano 2 euro, mentre le chiamate da rete fissa costano 5 o 10 euro a seconda dell'operatore, ed è possibile anche donare sul sito dedicato o con bonifico intestato alla Provincia S. Antonio dei frati minori presso Banco BPM, con causale "Mense francescane 2026". I fondi sosterranno le mense francescane, 20 in Italia e 5 all'estero, che nel 2026 hanno distribuito in media 2.201 ceste alimentari al mese, il 24% in più rispetto all'anno precedente.