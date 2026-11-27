Alex Fontana, Giacomo Calò, Mad-Dog e Patrizia sono i finalisti di X Factor 2026. La finalissima è giovedì 3 dicembre su Sky e NOW, con l'ospite Elisa.

Alex Fontana, Giacomo Calò, Mad-Dog e Patrizia sono i quattro finalisti di X Factor 2026. Il verdetto è arrivato al termine del sesto Live Show, andato in onda nella serata di ieri, che ha definito chi accederà all'ultimo atto della stagione.

A uscire di scena sono stati Le Distanze, formazione seguita da Irama, e Teo Bok, affidato a Francesco Gabbani. Al termine della puntata Giorgia, che ha condotto l'intera serata, ha letto ad alta voce i nomi dei due concorrenti eliminati.

Anche i giudici restano tutti in corsa: Jake La Furia segue Alex Fontana, Francesco Gabbani sostiene Giacomo Calò, Paola Iezzi accompagna i Mad-Dog e Irama è al fianco di Patrizia. Ogni giudice avrà quindi un proprio rappresentante nell'atto conclusivo.

La puntata ha avuto anche una forte componente musicale. Ospite della serata è stato Sayf, che ha aperto con un tributo a Rino Gaetano sulle note di "Nuntereggae più" e poi ha presentato il suo nuovo singolo "Bombe", manifesto della sua identità artistica.

Il primo round, intitolato Live Room, prevedeva brani scelti dai concorrenti e arrangiati da una band dal vivo di otto musicisti, tra cui Roy Paci, con il passaggio diretto in finale riservato al più votato. Le Distanze hanno affrontato "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics nella versione rock resa celebre da Marilyn Manson. Giacomo Calò ha scelto "When a Man Loves a Woman" di Michael Bolton, mettendo la sua voce al servizio delle emozioni. I Mad-Dog sono tornati all'indie rock con "Murder On The Dancefloor" nella rilettura dei Royel Otis, mentre Alex Fontana si è misurato con "Champagne Supernova" degli Oasis. Teo Bok ha conquistato il palco con "Faith" di George Michael e Patrizia ha chiuso il giro con "Je suis malade" di Lara Fabian, per la prima volta in francese. Alla fine il pubblico ha premiato Alex Fontana, che è diventato il primo finalista ufficiale.

Nella seconda fase, una manche libera con televoto sommato a quello del primo round, i Mad-Dog hanno scelto "Figure It Out" dei Royal Blood in una versione più graffiante. Patrizia ha proposto "Stay" di Rihanna con Mikky Ekko, mentre Teo Bok ha cantato per la prima volta in spagnolo "Livin' la Vida Loca" di Ricky Martin. Le Distanze si sono spinti oltre la propria zona di comfort con "Mon amour" di Slimane e Giacomo Calò è tornato all'italiano con "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli.

Alla fine di questa manche Patrizia e i Mad-Dog hanno staccato direttamente il pass per la finale grazie al televoto, mentre Le Distanze, i meno votati, hanno lasciato la gara. Per Teo Bok e Giacomo Calò, entrambi della squadra di Gabbani, si è reso necessario un ballottaggio: il giudice ha chiesto ai colleghi di dividersi a metà per arrivare al Tilt, e nei 200 secondi a disposizione il pubblico ha scelto di salvare Giacomo Calò.

Sul piano degli ascolti, la puntata ha registrato una Total Audience di 709mila spettatori e uno share del 3,75% nel primo passaggio su Sky Uno. Sui social è stato lo show più commentato dell'intera giornata, con 462mila interazioni nella rilevazione Linear e 550mila in quella Same Day, secondo Talkwalker. Nella serata sono stati superati i 5,2 milioni di voti. Anche la settimana precedente aveva registrato ottimi dati: 2.065.000 spettatori complessivi tra free e pay, con una crescita del 15% rispetto alla stessa puntata della passata stagione.

La finalissima andrà in onda giovedì 3 dicembre alle 21:00 in diretta dall'Unipol Forum di Assago, su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8 e Cielo. Prima super ospite annunciata sarà Elisa, mentre la puntata della semifinale resta disponibile on demand.