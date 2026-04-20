Achille Lauro sorprende Roma con un'esibizione speciale alla Fontana di Trevi

Achille Lauro ha regalato ai suoi fan un momento indimenticabile con un'esibizione a sorpresa alla Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. L'evento si è svolto ieri sera e ha celebrato il primo anniversario dell'ultimo album dell'artista nella città che rappresenta un simbolo importante per il suo progetto musicale.



Durante la performance, Achille Lauro ha presentato anche la nuova versione speciale Comuni Immortali, ora ufficialmente disponibile. Sul palco insieme a lui c'erano Boss Doms, Gregorio Calculli e Daniele Nelli, che hanno contribuito a trasformare la serata in una vera festa per il pubblico presente.



L'esibizione ha visto il cantante portare alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Amor, Incoscienti Giovani, Comuni Immortali (la traccia principale della nuova versione) e Amore Disperato. I fan, colti di sorpresa dalla presenza dell'artista in uno dei luoghi più iconici della Capitale, hanno partecipato con entusiasmo e passione.



L'iniziativa conferma il legame profondo tra Achille Lauro e Roma, offrendo alla città uno spettacolo unico in una location suggestiva. L'uscita di Comuni Immortali aggiunge un nuovo capitolo alla carriera dell'artista, che continua a sorprendere e coinvolgere il suo pubblico con eventi originali e performance cariche di energia.