AIELLO: fuori oggi in tutti gli store digitali e in radio il nuovo singolo “TUTTO SBAGLIATO”

Da oggi, venerdì 11 ottobre, il cantautore calabrese AIELLO ha rilasciato il suo ultimo singolo inedito intitolato “TUTTO SBAGLIATO”. Il brano, disponibile sia in radio che in digitale, è il primo estratto del prossimo album dell’artista.

In “TUTTO SBAGLIATO”, Aiello presenta una ballad che mescola orgoglio, parole e i primi appuntamenti con un sound che richiama gli anni ’90. Il singolo è un abbraccio che non soffoca, come descritto dall’artista stesso: “TUTTO SBAGLIATO è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo”.

Aiello, che recentemente si è trasferito a Milano per approfondire il suo percorso musicale, ha voluto concentrare riflessioni sull’amore in “TUTTO SBAGLIATO”, accompagnate da chitarre che galoppano come cavalli finalmente liberi di esprimersi. Il risultato è un brano pop fresco e contemporaneo, con un retrogusto della canzone d’autore degli anni ’90. Il cantautore conferma con questo singolo i pilastri del suo lavoro: essere autentico e mostrarsi sia sul palco che in studio esattamente come è nella vita di tutti i giorni. Aiello è descritto come “passionale, meridionale e romantico nella scrittura e nella voce”.

In merito al nuovo brano, Aiello ha dichiarato: “Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte”. Questo nuovo singolo segna un passo importante nella carriera di Aiello e anticipa l’uscita del suo prossimo album nei prossimi mesi.

“TUTTO SBAGLIATO” è un nuovo capitolo nella carriera di Aiello, un’opera che promette di conquistare i cuori dei suoi fan e di chiunque ami la buona musica italiana.