Alpine A390 protagonista alla Milano Design Week tra arte e innovazione

In occasione della Milano Design Week, l’Atelier Alpine Lounge di Milano si trasforma in un vero e proprio hub creativo dove design, performance ed esperienza convergono per raccontare in modo immersivo la visione del brand Alpine. Un progetto che va oltre la semplice esposizione automobilistica, configurandosi come un dialogo aperto tra tecnologia, estetica e sensibilità contemporanea.

Protagonista assoluta dello spazio è la nuova Alpine A390, presentata in anteprima nazionale. Si tratta di un modello che segna un deciso salto concettuale nel panorama automotive, capace di unire anima sportiva ed eleganza quotidiana, con un approccio progettuale che mette al centro l’esperienza sensoriale. Più che un’auto, la A390 si propone come un oggetto di design, pensato per essere vissuto e interpretato, dove ogni dettaglio contribuisce a costruire un’identità distintiva.

Accanto alla vettura, l’Atelier ospita una mostra firmata da Alessandro Sambini, artista la cui ricerca si sviluppa tra fotografia, video e media digitali. Il progetto espositivo nasce da una riflessione sul rapporto tra immagini e algoritmi, esplorando i limiti delle tecnologie di riconoscimento visivo e trasformando l’errore in una nuova possibilità espressiva. Un’indagine che si muove tra visione umana e intelligenza artificiale, mettendo in discussione il concetto stesso di percezione.

Attraverso una lettura soggettiva dei frammenti visivi, Sambini restituisce un’interpretazione emotiva delle immagini, attribuendo significati che non derivano dalla tecnologia ma dalle sensazioni. Questo approccio entra in sintonia con la filosofia della Alpine A390, che si propone come espressione di una visione capace di andare oltre la superficie e oltre i 360 gradi, aprendo a una nuova dimensione sensoriale dell’automobile.

Dal punto di vista commerciale, la nuova Alpine A390 è già ordinabile negli Alpine Store nella versione GT, mentre l’apertura degli ordini per la variante più performante GTS è prevista in un secondo momento. Una strategia che punta a consolidare il posizionamento del modello come riferimento nel segmento delle sportive di nuova generazione.

Per tutta la durata della Design Week, l’Atelier Alpine Lounge si trasforma così in una galleria d’arte contemporanea aperta alla città, uno spazio in cui l’automobile diventa racconto e il design si intreccia con l’arte. Il risultato è un’esperienza che amplia lo sguardo sul rapporto tra innovazione tecnologica, estetica ed emozione, confermando il ruolo di Alpine come protagonista di un nuovo linguaggio nel mondo automotive.