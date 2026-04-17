Ana Carla Maza incanta con il nuovo album Alamar e un tour nei teatri italiani

Da oggi è disponibile in radio, nei negozi e sulle piattaforme digitali Alamar, il nuovo album di inediti della violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza, un'artista che sta conquistando la scena internazionale grazie alla fusione inconfondibile di voce e violoncello.

Il disco, intitolato come il quartiere marino dell'Avana in cui l'artista è nata, rappresenta un percorso intimo tra radici, memoria e amore, sullo sfondo di una storia familiare segnata dall'esilio e dal ritorno alla ricerca dell'identità. L'Edificio de los Chilenos, dove vissero rifugiati cileni dopo il golpe del 1973, tra cui il padre e la nonna di Ana Carla Maza, è un luogo simbolico alle origini di questo lavoro.

L'album presenta una tracklist di nove brani, tra cui Habanera, Me lleva a ti, Alamar, Corazoncito mío, Je t'ai aimé, Cha cha chá!, Les jours passent, Me despido de ti e Ma chérie. Jazz, musica latina e world music si fondono in un intreccio sonoro che restituisce al pubblico un viaggio musicale unico, personale e ricco di suggestioni.

Dopo i successi internazionali tra festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, e dopo aver condiviso il palco con grandi nomi come Chucho Valdés, Ana Carla Maza si conferma una delle voci più originali e poliedriche della scena musicale mondiale.

L'artista presenta Alamar in esclusiva dal vivo con un nuovo tour nei teatri italiani, con queste date già annunciate: 25 giugno a Pisa (Musica sotto la torre), 26 giugno a Quarrata, 19 luglio a Sanremo (Sanremo Summer Symphony), 29 luglio a Palermo (Festival Brass Group), 30 luglio a Riccione (Riccione Summer Jazz). I biglietti per gli eventi sono già disponibili e l'attesa si fa sempre più intensa tra gli appassionati.

Cresciuta in una famiglia di musicisti tra Cuba e Cile, Ana Carla Maza ha intrapreso la carriera già a sette anni, guidata dai genitori, il pianista Carlos Maza e la cantante Mirza Sierra, e ha attraversato il mondo tra orchestre sinfoniche spagnole e collaborazioni con artisti dalle sonorità più diverse. Nei suoi concerti non mancano contaminazioni di salsa, bossa nova, cumbia, reggae, rumba, samba e tango, che testimoniano una produzione musicale aperta e cosmopolita, apprezzata dalla critica internazionale sin dagli esordi con l'album La Flor (2020), passando per Bahía e il recente Caribe, dedicato alle culture caraibiche.

Con Alamar, Ana Carla Maza porta nuovamente in primo piano la forza del legame tra musica e identità, trasformando l'esperienza personale e familiare in uno spettacolo vivo e coinvolgente, pronto a emozionare il pubblico italiano.