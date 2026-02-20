Apple Music celebra Sanremo 2026 con playlist esclusive curate da Laura Pausini e Achille Lauro

Apple Music rende omaggio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con uno spazio interamente dedicato alla storia e all’essenza della canzone italiana. Una sezione speciale arricchita da playlist inedite e contenuti esclusivi accompagna il pubblico attraverso le epoche, le emozioni e i protagonisti che hanno definito il più importante evento musicale del Paese.

Tra le novità più attese spicca l’appuntamento con “Il mio Sanremo”, che quest’anno vede protagonisti Laura Pausini, conduttrice del Festival, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata. Entrambi firmano due selezioni personali che raccontano un viaggio musicale tra passato e presente, rivelando il loro legame con la manifestazione.

La piattaforma propone inoltre un’ampia offerta di playlist a tema curate dal team editoriale di Apple Music. Tra queste, “Sanremo 2026” raccoglie le 30 canzoni in gara quest’anno, disponibili anche in audio spaziale con Dolby Atmos; mentre “Sanremo: i vincitori” riunisce chi nel tempo ha trionfato sul palco dell’Ariston. Non mancano “Sanremo: brani essenziali”, una selezione dei brani più amati, e le raccolte dedicate a ogni decennio, dal 1951 ad oggi, che ripercorrono le canzoni diventate classici della musica italiana. Completano la proposta “Sanremo: le canzoni d’amore” e “Regine della canzone italiana”, con i brani delle grandi voci femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Festival.

Laura Pausini, per il suo “Il mio Sanremo”, sceglie 15 brani simbolici che attraversano generazioni e stili, dai capolavori senza tempo alle voci della musica contemporanea. La sua playlist rappresenta un tributo sentito alla canzone italiana e alla forza evocativa del Festival. «Fare una lista di sole 15 canzoni di Sanremo è come chiedere a un bambino chi preferisce tra la mamma e il papà», afferma Pausini. «Sono talmente fan delle canzoni del Festival che potrei vincere Sarabanda con più facilità rispetto a qualsiasi altro premio musicale. Questa lista è stata fatta in base alle prime 15 canzoni che mi sono venute in mente. Viva la musica italiana! Viva Sanremo!»

Dall’altro lato, Achille Lauro costruisce un percorso dal forte impatto emotivo e simbolico. “Il mio Sanremo” firmato dall’artista fonde la tradizione sanremese con la propria cifra stilistica, accostando i capolavori della musica d’autore italiana alle sue esperienze sul palco dell’Ariston. «Questa playlist attraversa il mio percorso artistico e quello della grande musica italiana che ancora oggi continua a ispirarmi, intrecciando le canzoni che hanno segnato il mio cammino a Sanremo con i grandi classici del cantautorato, voci e storie che hanno costruito la mia memoria musicale», racconta Lauro. Il risultato è un viaggio tra memoria e futuro, in cui convivono provocazione, libertà e visione artistica.

Apple Music celebra così Sanremo 2026 come un patrimonio collettivo, offrendo a ogni ascoltatore la possibilità di riscoprire i brani che hanno fatto la storia del Festival e di avvicinarsi alle nuove generazioni della musica italiana. Le playlist dedicate accompagneranno le settimane della kermesse e continueranno a vivere anche dopo la conclusione dell’evento, ricordando ancora una volta che – come da tradizione – “Sanremo è Sanremo”.