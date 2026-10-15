Apple TV rinnova Maximum Pleasure Guaranteed per una seconda stagione

Apple TV ha ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione di Maximum Pleasure Guaranteed, la dark comedy che ha conquistato pubblico e critica. La serie, certificata Fresh su Rotten Tomatoes, si è imposta come uno dei titoli più apprezzati grazie a una scrittura brillante e a colpi di scena continui. Creata e guidata da David J. Rosen, la produzione vede come protagonista Tatiana Maslany, vincitrice di un Emmy, affiancata da Jake Johnson.



Descritta come un thriller assolutamente delizioso e una serie dalla scrittura brillante, costantemente divertente e ricca di colpi di scena, capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, Maximum Pleasure Guaranteed ha ricevuto plausi anche per l'interpretazione di Maslany, considerata straordinaria nel ruolo della protagonista.



La storia ruota attorno a Paula (Maslany), una madre divorziata che, tra la lotta per l'affidamento della figlia e una profonda crisi d'identità, si trova coinvolta in un intrigo fatto di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito a un crimine, Paula inizia una personale indagine che mette in luce una cospirazione molto più ampia, offrendo al tempo stesso la possibilità di ricostruire la propria famiglia e ritrovare sé stessa.



Nel cast corale figurano anche Murray Bartlett, Dolly De Leon, Brandon Flynn, Jessy Hodges, Jon Michael Hill, Charlie Hall, Kiarra Hamagami Goldberg e Nola Wallace. La regia è affidata a David Gordon Green, mentre tra i produttori esecutivi compaiono Simon Kinberg, Audrey Chon e Bard Dorros.



Siamo entusiasti di poter proseguire la storia di MPG e profondamente grati ad Apple e al nostro incredibile cast e alla troupe. È tutto davvero straordinario per una serie il cui titolo nasce da un'e-mail di spam, ha dichiarato il creatore e showrunner David J. Rosen.



Maximum Pleasure Guaranteed è prodotta da Apple Studios e Counterpart Studios, con uno sviluppo che ha coinvolto alcuni dei nomi più importanti del settore. L'intera prima stagione è già disponibile in streaming su Apple TV, piattaforma che dal 2019 propone produzioni originali di grande successo riconosciute da pubblico e critica, come Ted Lasso, CODA e Scissione.



