Arai e Triumph insieme per una collezione in stile British

Una nuova collaborazione ufficiale tra Arai e Triumph Motorcycles porta al lancio di una gamma di caschi in co-branding, dedicata ai piu’ esigenti ed appassionati motociclisti che pretendono le migliori prestazioni in termini di protezione, comfort e design. La gamma si avvale di grafiche profondamente connesse con l’immagine e l’iconografica del costruttore inglese, che pongono massima attenzione nel realizzare un impatto estetico coerente con le moto della gamma Triumph.

Disponibile dalla primavera 2025 nei mercati italiano e britannico, la gamma sara’ composta da 4 modelli: lo stradale dal look classico Concept-XE, lo sportivo Quantic, l’MX-V Evo dedicato all’offroad e il top di gamma Tour X-5, rivolto ai grandi viaggiatori.

Triumph Concept-XE

Il Triumph Concept-XE è progettato per attrarre gli amanti della gamma Modern Classics, visto che costituisce un connubio accattivante tra lo stile retrò e le moderne prestazioni Arai. Nero, con strisce bianche in grassetto che fanno riferimento al logo Triumph e una vivace banda multicolore al centro, questo casco e’ disegnato anche per integrarsi al meglio con i capi della collezione tecnica Modern Classic, come ad esempio le giacche in pelle della linea Braddan.

La sua calotta PB e-cLc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) resistente e leggera, dalla forma liscia e rotonda, rinforzata con la cintura periferica brevettata di Arai, per scivolare sulle superfici e superare gli ostacoli. Il sistema di protezione VAS-VC, con il suo look meccanico retrò, migliora ulteriormente le prestazioni abbassando il punto di rotazione della visiera per ottimizzare il design della parte superiore della calotta. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.

Triumph Quantic

Per massimizzare comfort e praticita’, il Quantic è dotato di una svasatura di 5 mm attorno alla base, mentre la visiera visiva VAS MAX è dotata di un inserto Pinlock. L’interno in nylon spazzolato di alta qualità è rimovibile e presenta il Facial Contour System (FCS). Dispone inoltre del sistema di rilascio di emergenza (ERS). Con due combinazioni di colori tra cui scegliere, Quantic è disponibile in una aggressiva opzione tutta nera e in una combinazione sportiva in bianco e nero. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.

Triumph MX-V EVO

L’MX-V EVO è la scelta ideale per il motocross e la guida fuoristrada. Il suo robusto guscio esterno PB-cLc2 è prodotto utilizzando speciali resine Z-compound, bilanciate da un rivestimento interno leggero per ridurre il peso complessivo. Massimizzando la ventilazione, le prese d’aria anteriori e posteriori dell’MX-V lavorano insieme per attirare aria fresca attraverso il casco, mentre il design aerodinamico incanala il flusso d’aria in modo da ridurre anche il sollevamento.

La MX-V EVO sarà disponibile nella accattivante combinazione di colori Nero/Bianco/Giallo Racing, ideale per abbinarsi alla TF 250-X e alla nuova TF 450-RC. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.

Triumph Tour-X5

Costruito per le avventure lungo ogni tipologia di percorso, il Triumph Tour-X5 è dotato di un nuovo sistema visiera VAS-A progettato per massimizzare le prestazioni di Glancing-Off, che fornisce più superficie per respingere l’energia d’impatto offrendo allo stesso tempo una facile installazione e rimozione della visiera e del frontino. La visiera Max Vision offre un’eccellente visibilità.

Il sistema di ventilazione presenta il logo 3D di Arai, completato da uno spoiler AR e dal Delta Duct 6, una presa d’aria per il mento completamente nuova. L’apertura per la ventilazione interna può far fluire l’aria alla bocca o alla visiera per un maggiore disappannamento. L’interno è completamente rimovibile, con un’imbottitura regolabile nella parte posteriore. Il Triumph Tour-X5 è disponibile in due combinazioni di colori; Nero con accenti verdi o nero con accenti bianchi e con i loghi Arai e Triumph. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.