Beats of Pompeii 2026: HAUSER cancella il concerto di Pompei per motivi di salute

Il celebre violoncellista HAUSER è costretto a cancellare il suo attesissimo concerto previsto il 31 luglio 2026 all'interno della rassegna Beats of Pompeii (B.O.P.), manifestazione che si terrà dal 24 giugno al 27 luglio presso l'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.

La cancellazione dell'unica data italiana dell'artista è stata annunciata dagli organizzatori a causa di un problema di salute che richiede cure e riposo immediati. I fan che hanno già acquistato i biglietti potranno richiedere il rimborso entro il 31 maggio 2026 attraverso i circuiti ufficiali di vendita.

Il messaggio rivolto direttamente da Hauser ai suoi fan traspare tutta la sua delusione e il suo rammarico per la decisione inevitabile. Miei cari fan, mi si spezza il cuore nel comunicarvi che devo cancellare tutti i concerti previsti per il 2026 a causa di un problema di salute che richiede attenzione immediata e riposo. Sappiate che si tratta di una condizione temporanea e che sono pienamente impegnato/a nel mio recupero. Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Non vedevo davvero l'ora di tornare sul palco e condividere di nuovo questi momenti con voi. Tanto amore, lavoro e preparazione sono già stati dedicati a questi spettacoli, il che rende questa decisione ancora più difficile. Seguendo il parere dei medici, ora devo mettere la mia salute al primo posto per potermi ristabilire completamente e tornare alla musica e da voi il prima possibile. A tutti voi che avevate programmato di venire, che aspettavate questi concerti, mi dispiace profondamente. Sappiate che questa situazione è dolorosa e deludente per me tanto quanto lo è per voi. Grazie di cuore per la vostra comprensione, la vostra pazienza e il vostro continuo supporto. Significa per me più di quanto riesca a esprimere. Non vedo l'ora di rivedervi molto presto.

Beats of Pompeii conferma intanto il prestigioso programma 2026, dopo i grandi successi delle passate edizioni che hanno visto alternarsi star come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Bryan Adams, Ben Harper, John Legend e Ludovico Einaudi. Il festival si conferma così come uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi e trasversali, capace di unire artisti internazionali e italiani in uno scenario unico.

Rimangono confermati i concerti di grandi nomi: Of Monsters and Men (24 giugno), Beat (2 luglio), Riccardo Cocciante (4 luglio), Pat Metheny (6 luglio), Opeth (10 luglio, sold out), Coez (11 luglio), Vinicio Capossela (13 luglio), Tropico (16 e 17 luglio, prima data sold out), Riccardo Muti (18 luglio), Claudio Baglioni (20 e 21 luglio), Marcus Miller con Bill Evans e Mike Stern (22 luglio), Charlie Put (24 luglio), Marillion (25 e 26 luglio, sold out), Savatege con Orchestra (27 luglio).

I biglietti per il concerto di Hauser saranno rimborsati secondo le modalità comunicate dalle piattaforme ufficiali, con richiesta da effettuare entro il 31 maggio 2026. Chi aveva programmato un viaggio per assistere allo show potrà comunque godere del ricchissimo cartellone del festival, che anche quest'anno promette emozioni tra musica e storia nello straordinario scenario di Pompei.