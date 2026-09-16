BMW lancia WOODNESS e MINERALMOOD: nuove fragranze genderless tra innovazione e sostenibilità

BMW WOODNESS e MINERALMOOD, profumi genderless nati dalla collaborazione con Mavive: innovazione neuroscientifica, ingredienti consapevoli e design minimal.

BMW espande il proprio universo sensoriale con il lancio di due nuove Eau de Parfum genderless, WOODNESS e MINERALMOOD, in collaborazione con Mavive. Queste fragranze, pensate per uomini e donne consapevoli e liberi da etichette, sono progettate secondo un principio human centric e possono essere utilizzate singolarmente oppure in layering, lasciando spazio alla creatività personale per creare una firma olfattiva assolutamente unica.

Al centro di queste nuove creazioni c'è il concetto di Freude Forever di BMW: Freude è il linguaggio universale dei sensi che BMW usa per parlare al cuore del suo consumatore, e Forever è l'impegno verso le generazioni future. Per portare questa promessa nel mondo delle fragranze, sono state utilizzate le più recenti ricerche neuroscientifiche con EMOTIWAVES™, tecnologia brevettata, certificata fMRI, che sfrutta ingredienti naturali per supportare e amplificare le emozioni positive, contribuendo al benessere psicologico attraverso le note olfattive.

La sostenibilità è un pilastro fondamentale di WOODNESS e MINERALMOOD. Tutti gli ingredienti sono vegani, riciclati, biotecnologici o provenienti da chimica verde, selezionati secondo rigidi criteri di trasparenza e rispetto ambientale. Anche il packaging segue rigorosi standard ecologici, impiegando carta speciale, materiali riciclati, riciclabili e biodegradabili. Il flacone, dal design minimalista in vetro trasparente, sfoggia il bianco lineare, con tappo nero che riporta in rilievo il logo BMW; la particolarità del fondo basculante simboleggia equilibrio e stabilità, mentre il tappo girevole vuole evocare la gioia del movimento.

Le fragranze sono firmate dai maestri profumieri Frank Voelkl e Alexandra Monet e rappresentano un inno all'armonia e all'autenticità. MINERALMOOD celebra il contatto con gli elementi naturali e propone una fuga rigenerante sulle rive del mare, irradiando l'energia del cristallo. La sua piramide olfattiva si apre con note di mandarino giallo italiano, limone torchio e salvia francese, evolve in un cuore di accordo minerale, gelsomino Sambac e eucalipto, per chiudere su Romandolide®, legno di sandalo e cedro Virginia.

WOODNESS, invece, invita a immergersi nell'abbraccio caloroso della natura: cardamomo, violetta e pino siberiano compongono la testa, seguiti da un cuore di ambra, legno di cashmere e Habanolide®, con una base ricca di legno di cedro, Ambrox® Super e Norlimbanol® Dextro. Un profumo di autenticità e armonia che accompagna ovunque.

Disponibili da settembre in selezionate profumerie, le nuove fragranze saranno proposte al pubblico a un prezzo suggerito di 62 euro per il formato 50 ml e 85 euro per il 100 ml.