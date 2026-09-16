Stellantis presenta nove concept car e 60 modelli al Salone dell'Auto di Parigi

Stellantis debutta al Salone dell'Auto di Parigi con nove concept car e oltre 60 vetture dei suoi brand, puntando su innovazione, design e tecnologia avanzata.

Stellantis si prepara a lasciare il segno al Salone dell'Auto di Parigi dal 12 al 18 ottobre, presentando ben nove concept car e più di 60 veicoli appartenenti a otto marchi. Una presenza imponente che si traduce nel più grande stand della manifestazione, oltre 5.000 metri quadrati nel padiglione 4, dove il gruppo esporrà la sua visione innovativa della mobilità, offrendo ai visitatori un'esperienza interattiva e multisensoriale.

I brand coinvolti sono Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Leapmotor, Opel e PEUGEOT. Gli appassionati avranno l'opportunità di scoprire alcune anteprime internazionali: il SUV compatto premium DS N°7, la nuova Fiat Grizzly, la Lancia Gamma che segna il ritorno del brand italiano tra i crossover C-UV, Leapmotor B03 e D19, due modelli elettrici direttamente dalla forte joint venture tra Stellantis e il costruttore cinese, e la nuova Opel Corsa GSE.

La gamma di Stellantis esposta a Parigi copre ogni esigenza, dalla micromobilità urbana agli spostamenti più lunghi, sottolineando la volontà del gruppo di lasciare massima libertà di scelta ai clienti per quanto riguarda alimentazioni e configurazioni dei veicoli. In questa cornice, la DS N°7 si distingue per le sue motorizzazioni ibride ed elettriche, con un'autonomia dichiarata fino a 740 km, mentre la nuova Fiat Grizzly e la variante Fastback promettono spazio, praticità e versatilità alle famiglie.

Lancia rilancia la sua presenza internazionale con Gamma, crossover dal design sofisticato, prodotta presso lo stabilimento di Melfi, simbolo dell'eleganza italiana e della nuova strategia europea del brand. Leapmotor mira invece a conquistare il mercato europeo proponendo due anteprime elettriche, a conferma della propria crescita tra i marchi automobilistici cinesi più innovativi.

Opel porterà a Parigi la nuova Corsa GSE, la GSE 27FE Formula E e un concept car inedito, mentre Alfa Romeo mostrerà la gamma completa, incluse Junior, Tonale, Giulia, Stelvio, la 33 Stradale e la storica Spider Duetto, icona del marchio che celebra 60 anni. Citroën, infine, torna nella propria città con una gamma rinnovata e una sorpresa ispirata a uno dei modelli più celebri del suo passato. Grande attesa anche per PEUGEOT, protagonista con le concept car Hypersquare e Polygon, la sportiva E-208 GTi e la Hypercar 9X8.

La creatività incontra la tecnologia grazie a nove concept car che segnano il nuovo slancio del design Stellantis. Ralph Gilles e Gilles Vidal illustreranno la strategia creativa del gruppo, che si concretizza oggi in modelli capaci di unire le diverse identità dei brand in un unico racconto coerente e distintivo.

La tecnologia ha un ruolo centrale, rappresentata dalla piattaforma STLA One che integra software, intelligenza artificiale e nuove architetture veicolo. "La tecnologia deve prima di tutto creare valore, attraverso prodotti accessibili che migliorano la vita dei clienti", sottolinea Stellantis, concentrando lo sviluppo sulla rapidità di lancio di nuovi modelli e sulla costruzione di un futuro multi-energy che garantisce un'ampia scelta ai clienti.

Il calendario delle conferenze stampa si concentrerà la mattina del 12 ottobre, con appuntamenti dedicati ai principali brand del gruppo all'interno del padiglione 4. Saranno presenti i principali vertici di Stellantis, tra cui il CEO Antonio Filosa e il COO Enlarged Europe Emanuele Cappellano, per illustrare le strategie e le innovazioni che guidano il gruppo verso la mobilità del futuro.

Stellantis N.V. è uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, con un portafoglio che mette insieme alcuni dei marchi più iconici e innovativi. L'azienda punta a offrire ai clienti libertà di movimento grazie a tecnologie all'avanguardia e soluzioni sostenibili.