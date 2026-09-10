Shark Beauty presenta FlexStyle IonCurl: capelli lisci e ricci definiti senza danni da calore

Shark Beauty lancia FlexStyle IonCurl: innovazione per capelli lisci, luminosi e ricci elastici senza danni da calore, con tecnologie Ion Smooth e CoandaBoost.

Shark Beauty innova ancora il mondo dell'hairstyling introducendo in Italia FlexStyle IonCurl, il nuovo strumento progettato per offrire capelli più lisci, luminosi e ricci perfettamente definiti senza compromettere la salute della chioma. La novità si aggiunge alla pluripremiata collezione FlexStyle del marchio, nota per le sue soluzioni all'avanguardia e per la capacità di combinare rapidità, performance e protezione.

FlexStyle IonCurl sfrutta la tecnologia Ion Smooth, capace di rilasciare ben 200 milioni di ioni negativi per neutralizzare l'elettricità statica e domare l'effetto crespo, regalando una finitura morbida e brillante anche ai capelli più ribelli. In abbinamento, il sistema CoandaBoost permette di avvolgere automaticamente le ciocche usando il flusso d'aria, garantendo ricci elastici e definiti senza sforzo e senza danni termici.

Sulla nuova versione, la tecnologia CoandaBoost offre una forza di avvolgimento superiore rispetto ai modelli precedenti, assicurando risultati di livello professionale in pochi secondi. Il dispositivo integra inoltre la modalità Scalp Shield, pensata per proteggere la cute e le radici dal calore eccessivo attivandosi durante l'asciugatura vicino alla testa.

Una delle nuove funzioni più apprezzate dalla community è il pulsante Airset: con un doppio tocco si mette in pausa il flusso d'aria durante lo styling, mentre un tocco singolo permette di fissare la piega con un getto d'aria fredda. Comprendere le reali esigenze dei consumatori e offrire soluzioni efficaci è il cuore di tutto ciò che creiamo in Shark Beauty, ha sottolineato Nuno Constant, Managing Director Southern Europe di SharkNinja. L'effetto crespo, la definizione dei ricci e il tempo necessario per ottenerli sono sfide quotidiane che abbiamo voluto risolvere. Nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra performance e salute dei capelli, o tra rapidità e risultati impeccabili. Shark FlexStyle IonCurl è la nostra risposta.

La nuova linea amplia la gamma FlexStyle, che ora comprende FlexStyle, FlexStyle Glam e il potente FlexStyle IonCurl, soddisfacendo tutte le esigenze di styling; dal wet-to-dry alla massima versatilità. FlexStyle IonCurl è disponibile in due varianti: FlexStyle IonCurl 5 in 1 (Pink, 329,99 euro) e FlexStyle IonCurl 4 in 1 (Purple, 299,99 euro).

Il prodotto sarà acquistabile ufficialmente dal 22 settembre 2026. SharkNinja, azienda madre di Shark Beauty, è leader globale nei settori tecnologia e design applicati agli elettrodomestici, con soluzioni votate al lifestyle a cinque stelle distribuite in tutto il mondo.