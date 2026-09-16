Carlo Conti guida la sedicesima stagione di Tale e Quale Show: novità e protagonisti

Tale e Quale Show torna su Rai1 con Carlo Conti, nuova giuria e un cast ricco di volti noti. Novità principale: appuntamento al mercoledì sera dal 23 settembre.

Tale e Quale Show ritorna con la sua sedicesima edizione, portando con sé grandi novità e confermandosi tra i programmi più amati della televisione italiana. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Carlo Conti, mentre la trasmissione cambia collocazione settimanale e andrà in onda in prima serata il mercoledì su Rai1, a partire dal 23 settembre, per nove puntate in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tra le principali novità di quest'anno spicca la giuria completamente rinnovata: Elettra Lamborghini e Alessandro Siani affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Ogni settimana si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa, diverso di puntata in puntata, chiamato a stilare la propria classifica.

Il cast è composto da protagonisti provenienti da percorsi e mondi diversi: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. Inoltre, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli parteciperanno insieme con i loro celebri duetti impossibili, considerati un unico concorrente. La sfida resta quella di sempre: abbandonare la propria identità per trasformarsi in icone della musica italiana e internazionale, tra imitazioni, canto, trucco e costumi spettacolari.

Le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini con il corpo di ballo fisso. L'impegno degli Artisti sarà seguito dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, mentre l'actor coach Emanuela Aureli li affiancherà nello studio del personaggio. Il cuore del programma resta la preparazione degli Artisti, tra prove di canto, recitazione e imitazione, senza dimenticare trucco e costumi.

Grande importanza sarà data al pubblico da casa, che potrà votare le performance preferite sui social Rai (Instagram, Facebook, X, TikTok). I voti dei telespettatori, sommati a quelli della giuria, influenzeranno la classifica finale di ogni serata, premiando le tre esibizioni più amate.

Ogni puntata vedrà la proclamazione di un vincitore di serata, mentre nell'ultima puntata verrà incoronato il Campione di Tale e Quale Show 16; come da tradizione, il premio sarà devoluto all'AIRC.

Il format, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, prosegue dunque la sua lunga storia di successo, promettendo ancora una volta risate, emozioni e sorprese per il pubblico di Rai1.