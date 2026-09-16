Young Hash annuncia il debut album ADAVER con Guè e la scena barese

Young Hash è pronto a lasciare un segno indelebile con il suo primo album, ADAVER, disponibile dal 18 settembre su tutte le piattaforme per Columbia Records Italy e Sony Music Italy. Il rapper barese, da sempre emblema della sua città, porta con sé la voglia di rivalsa di una Bari che vuole superare i confini geografici e stereotipi. In ADAVER si intrecciano accento, ironia e autenticità, voci della sua gente tradotte in barre potenti.

La tracklist appena svelata rivela nomi di peso: al fianco di Young Hash compaiono l'icona Guè, primo a credere nel talento del barese e con cui ha costruito un legame umano prima che artistico, e poi gli amici di lunga data Kid Yugi, RRARI DAL TACCO e Scaccia. Le collaborazioni si distribuiscono tra i brani Baghdad (con Kid Yugi), BDSM (con RRARI DAL TACCO), Gossip (con Guè) e Giù Al Paese (con Scaccia).

ADAVER si propone come un'opera sfaccettata, dove convivono tracce già apprezzate dal pubblico e inediti capaci di sorprendere e dare nuove sfumature al percorso artistico di Young Hash. ADAVER è Bari che esce da Bari, è la sua gente che si prende il proprio spazio.

Nei giorni scorsi la copertina dell'album è comparsa come indizio nelle città di Milano, Massafra, Monopoli e Taviano: quattro tappe simboliche che anticipavano la partecipazione al disco di artisti provenienti proprio da quei luoghi.

Young Hash ha inoltre annunciato quattro speciali instore per incontrare i fan: 18 settembre a Milano (Mondadori Bookstore Crocetta), 19 settembre a Bari (Feltrinelli via Melo 119), 20 settembre a Taranto (Feltrinelli via Federico di Palma 25) e 21 settembre a Roma (Discoteca Laziale).

Considerato il rapper più rappresentativo di Bari, Angelo Nicola Chiarelli - questo il suo vero nome - si è distinto nella scena trap nazionale per uno stile lirico dissacrante e per l'attitudine senza compromessi. Soprannominato l'Antonio Cassano della trap italiana, ha fatto di ADAVER la sua parola d'ordine: sul serio. Un monito di autenticità e uno storytelling crudo, fedele alla tradizione barese, ma pronto a conquistare tutta Italia.