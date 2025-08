BRIGA: il nuovo “Sentimenti Club Tour” pronto a conquistare i Club Italiani

Dopo il trionfante “Never Again – 10 Years Anniversary Tour”, il rapper e cantautore Mattia Bellegrandi, in arte BRIGA, torna a esibirsi con il suo nuovissimo “Sentimenti Club Tour”. Questo autunno, l’artista romano sarà protagonista nei principali club italiani, portando sul palco uno spettacolo che promette di essere indimenticabile.

Il tour, prodotto e organizzato da Authentic Jam, si articolerà in tre momenti distinti: una sezione rock, caratterizzata da energia e assoli strumentali travolgenti; una parte rap, che renderà omaggio alle origini dell’artista e alle hit che lo hanno reso celebre; e infine un segmento acustico, intimo e carico di emozione, pensato per chiudere il concerto con intensità e coinvolgimento. Le date del tour sono: 11 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica, 13 novembre a Roma al Largo Venue, 16 novembre a Firenze al Viper e 17 novembre a Milano ai Magazzini Generali.

BRIGA esprime la sua gioia e gratitudine nei confronti dei fan: «Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years Anniversary Tour” dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti». Il tour sarà arricchito da uno spettacolo fatto di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti unici e momenti di forte coinvolgimento, pensati apposta per il pubblico.

Ad accompagnare BRIGA sul palco ci saranno talentuosi musicisti: Fabrizio Dottori alle sequenze, tastiere e sassofono; Mario Romano alla chitarra acustica e elettrica; e Alessandro De Angelis alla batteria e percussioni.

Dalla sua carriera iniziata nel 2010 con l’autoproduzione dell’album “Anamnesi”, BRIGA ha conquistato il cuore del pubblico italiano. L’artista romano ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto il disco d’oro con il singolo “Sei di Mattina” e ha raggiunto molteplici traguardi come la collaborazione con icone della musica italiana e il partecipare a Sanremo 2019.

Nel 2025 ha celebrato i dieci anni del leggendario album “Never Again” e con il nuovo album “Sentimenti”, promette di regalare nuove emozioni. Non resta che attendere il live per vivere un’esperienza unica insieme a BRIGA e alla sua musica che continua a far vibrare le platee italiane.