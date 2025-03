CALL MY AGENT – ITALIA: iniziate le riprese della terza stagione

Le telecamere si accendono nuovamente su CALL MY AGENT – ITALIA, il remake italiano del cult francese Dix pour cent, che torna con una terza stagione in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le riprese sono appena iniziate a Roma, promettendo sei nuovi episodi ricchi di colpi di scena, ironia e grandi ospiti.

A guidare il racconto saranno ancora una volta gli agenti della CMA, l’agenzia di spettacolo più frenetica e caotica d’Italia. Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico tornano nei panni di Vittorio, Lea e Gabriele, affiancati dagli assistenti Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze. Ritroveremo anche Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, pronti a regalare nuovi momenti di comicità e satira.

Uno degli elementi più attesi della serie è la presenza di star del cinema e della televisione italiana nel ruolo di loro stessi. Questa stagione non farà eccezione, portando sullo schermo nomi di grande richiamo: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Miriam Leone, Ficarra & Picone. Ma la sorpresa più grande sarà la partecipazione del cast di Romanzo Criminale – La serie, con Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio. Inoltre, si aggiungono alla famiglia di Call My Agent – Italia due volti emergenti: Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino.

La regia di questa nuova stagione è affidata a Simone Spada, già apprezzato per il suo lavoro in Hotel Gagarin, Studio Battaglia e Rocco Schiavone. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Federico Baccomo, che ha curato il soggetto di serie e i soggetti di puntata, con il contributo di Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

Lo sfondo della serie continua a essere la splendida Roma, con le sue location esclusive che immergeranno il pubblico nell’universo dorato e spietato dello spettacolo. Tra intrighi, imprevisti e lotte di potere, la CMA dovrà affrontare una stagione esplosiva, con una minaccia che rischia di mettere in crisi la sua già precaria stabilità.

La terza stagione di CALL MY AGENT – ITALIA arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.