Caroline Pagani

Spettacolo

Caroline Pagani al Teatro Gerolamo di Milano

L’attrice e cantante Caroline Pagani si esibirà al Teatro Gerolamo di Milano l’8 e il 9 novembre con due spettacoli che promettono di affascinare e stimolare il pubblico: “MOBBING DICK” e “LUXURIÀS”. Vincitrice della prestigiosa Targa Tenco per il doppio album “Pagani per Pagani”, Caroline Pagani porta in scena lavori che uniscono il teatro classico e contemporaneo, con un focus sull’esperienza femminile nel mondo dello spettacolo.

Il primo spettacolo, “MOBBING DICK”, in scena l’8 novembre alle ore 20.00, premia l’audacia e la creatività dell’artista. Scritta, diretta e interpretata da Pagani, l’opera si avvale della voce fuori campo di Davide Livermore. Premiato in numerosi festival e vincitore del Premio Fersen alla Regia, lo spettacolo propone una riflessione sulla condizione delle artiste donne nel mondo dello show business, offrendo uno sguardo ironico e surreale su Eros, teatro e potere, passando tra i personaggi femminili delle opere di Shakespeare.

“LUXURIÀS”, in scena il 9 novembre alle ore 16.00, è co-scritto e diretto da Filippo Bruschi, anch’esso vincitore del Premio Fersen alla Drammaturgia. Questa rappresentazione racconta la storia di Francesca da Rimini, una figura reinterpretata come simbolo della lotta contro il femminicidio e la riaffermazione della libertà sessuale. Alternando comicità e poesia, lo spettacolo crea una connessione tra teatro classico e cultura pop con una protagonista camaleontica che incontra personaggi storici come Cleopatra, Eleonora Duse e la Monnalisa del porno: Moana.

Caroline Pagani non è solo un’attrice talentuosa ma anche un’autrice poliglotta e una figura di spicco nel panorama teatrale internazionale. La sua formazione, che include lo Stella Adler Studio of Acting di New York, e la collaborazione con nomi illustri del teatro, sottolineano la sua competenza e dedizione all’arte.

Con spettacoli che sposano tradizione e innovazione, Pagani si conferma come un’artista da seguire, offrendo al pubblico esperienze teatrali uniche che affrontano temi attuali e universali.

Milano si prepara quindi ad accogliere due serate di grande teatro con Caroline Pagani al Teatro Gerolamo, per una riflessione sui ruoli femminili nel passato e nel presente, attraverso la lente del genio shakespeariano e dell’interpretazione moderna.

