Citroën celebra il Giro d'Italia con un'esperienza immersiva alla Milano Design Week

Citroën accende la passione per il ciclismo durante la Milano Design Week, trasformando il suo flagship store in uno spazio immersivo che racconta il legame profondo tra il marchio e il Giro d'Italia. Dal 20 al 26 aprile, l'esperienza in Piazza Cinque Giornate vede protagonista Ami in una speciale livrea rosa, il colore simbolo della corsa ciclistica più amata d'Italia.

Per celebrare la partnership tra Citroën e il mondo del ciclismo, il flagship del marchio diventa un vero e proprio palcoscenico dedicato al design, alla mobilità sostenibile e all'emozione sportiva. Gli allestimenti ispirati alla celebre corsa rosa trasformano la Maison Citroën in un ambiente ad alto impatto visivo, dove ogni dettaglio richiama l'energia e l'attesa che precedono la partenza del Giro d'Italia.

Uno dei momenti salienti è la presenza dell'Ami in maglia rosa al centro dell'installazione; accanto a essa, contenuti multimediali trasmessi su monitor TV immergono i visitatori nell'universo del grande ciclismo, rafforzando il dialogo tra sport, persone e mobilità responsabile.

Durante l'intera settimana, Citroën rinnova il suo impegno come mobility partner del Giro d'Italia, accompagnando l'evento sportivo con iniziative pensate per il pubblico della design week e per tutti gli appassionati di ciclismo. Ad arricchire il tutto, la Nuovo SUV C5 Aircross sarà al fianco della carovana ciclistica dall'8 al 31 maggio, consolidando la presenza del marchio sulle strade italiane.

La Maison Citroën assume così il ruolo di piattaforma narrativa contemporanea, in grado di unire accessibilità, innovazione e coinvolgimento urbano in un racconto che celebra l'incontro tra design e passione sportiva.

Il legame tra Citroën e il ciclismo nasce da valori comuni: prossimità alle persone, rispetto dei territori e visione di una mobilità sempre più accessibile e sostenibile. Con Maison Citroën, in occasione della Milano Design Week, vogliamo portare l'atmosfera e l'emozione del Giro d'Italia nel cuore della città, trasformando il nostro flagship in uno spazio vivo, capace di raccontare come design, sport e mobilità possano dialogare in modo autentico con il pubblico. È un modo concreto per accompagnare le persone verso uno degli eventi più iconici e popolari del nostro Paese - ha dichiarato Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia,

Attraverso questa iniziativa, Citroën trasforma la passione per il ciclismo in un'esperienza di design condivisa, avvicinando il pubblico ai valori e alle emozioni del Giro d'Italia alla vigilia della celebre corsa.