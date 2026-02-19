Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Una partnership che si rinnova e si consolida, confermando la presenza del marchio nel cuore di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.

Le attività firmate Citroën si articoleranno tra il Grand Hotel Londra di Sanremo, dove Radio Italia allestirà i propri studi radiofonici e televisivi, e il Radio Italia Music Village, spazio d’incontro per pubblico, artisti e media. Da queste location, la casa automobilistica offrirà un’esperienza immersiva all’insegna di comfort, benessere e design.

Uno dei punti centrali dell’iniziativa sarà la “Citroën Comfort Lounge”, un’area scenografica in vetro pensata come un’oasi di relax nel cuore del Music Village. I visitatori potranno vivere un’esperienza sensoriale unica, accompagnati dai suoni della natura e da sedute ergonomiche pensate per favorire il benessere. “Un’esperienza che interpreta in modo concreto e coinvolgente la visione Citroën del comfort moderno: accessibile, inclusivo e centrato sul benessere della persona”.

Il percorso del comfort si estenderà anche all’area espositiva esterna, dove il pubblico potrà provare il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, esempio della più recente evoluzione del brand verso una mobilità elettrificata e confortevole. Il modello offre sedili autoventilati e massaggianti, un abitacolo insonorizzato e un maxi schermo Waterfall verticale che ricrea atmosfere rilassanti, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di benessere.

La gamma in mostra comprenderà inoltre la Nuova C3, uno dei veicoli più venduti in Italia, proposta in versione benzina, ibrida e 100% elettrica. Con il suo design deciso e le quattro varianti YOU, PLUS, BUSINESS e MAX, la nuova C3 rappresenta la sintesi dei valori Citroën di protezione e comfort. Anche la versione elettrica, la ëC3, si è confermata leader nel proprio segmento nel mese di gennaio, a dimostrazione della crescente attenzione del mercato verso le soluzioni sostenibili.

Al fianco della C3, il Nuovo SUV C5 Aircross sarà protagonista della scena con la sua visione della mobilità del futuro. Disponibile in versione Comfort Range da 210 CV per 520 km di autonomia o Long Range da 230 CV per 680 km, racchiude la sintesi tra eleganza, tecnologia e comfort. Il modello sarà disponibile anche nelle varianti Hybrid 145 Automatic, accessibile a 28.900 euro, e Plug-In Hybrid 225 Automatic, rappresentando la strategia Citroën verso una mobilità sempre più elettrificata.

A completare l’esposizione, non poteva mancare Citroën Ami, il veicolo elettrico urbano diventato simbolo di libertà e innovazione. Compatibile con le esigenze della micromobilità quotidiana, Ami raggiunge i 75 km di autonomia e può essere ricaricata da una semplice presa domestica. Il piccolo veicolo francese è protagonista anche del progetto educativo Gëneration Ami, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, che nel 2025-2026 coinvolgerà oltre 15.000 studenti in 700 classi.

Con la partecipazione al “Fuori Sanremo”, Citroën rafforza il proprio legame con il pubblico italiano, portando nel cuore della città dei fiori un’esperienza che unisce arte, musica e cultura della mobilità. Il marchio dimostra così il suo impegno nel progettare veicoli e iniziative che mettono al centro la persona, il comfort e la sostenibilità, elementi che definiscono da sempre l’identità Citroën.