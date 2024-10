Claudio Baglioni: il ritorno con il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS”

Il maestro della musica italiana, Claudio Baglioni, torna sulle scene con un evento straordinario che promette di stupire e emozionare il pubblico come mai prima d’ora. In un comunicato stampa pervenuto oggi, viene annunciato il nuovo tour PIANO DI VOLO soloTRIS, terzo e ultimo capitolo di una trilogia che ha già incantato migliaia di fan in tutto il mondo.

PIANO DI VOLO’ è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Lo spettacolo “PIANO DI VOLO” promette di far rivivere le canzoni di Claudio Baglioni nella loro forma più essenziale, per poi esplorare nuove atmosfere e percorsi inediti. Il tour sarà un viaggio emozionante attraverso le tre modalità del pianoforte – acustica, elettrica e digitale – che saranno gli strumenti principali per guidare il pubblico in un’esperienza tridimensionale di emozione e creatività.

Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, del sogno, dell’immaginazione.

Attraverso il sottotitolo “SoloTris”, Claudio Baglioni ci invita a scoprire la terza parte di un progetto che ha attraversato decenni di musica italiana. Con 300 esibizioni programmate nei più prestigiosi teatri lirici italiani, questo tour si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” debutta il 21 novembre ad Assisi per poi proseguire fino alla fine del 2024 a Fermo, Forlì, Milano, Cremona, Modena, Firenze e Brescia. La prima data nel 2025 sarà il 3 gennaio a Trieste e il giro, in seguito, toccherà Reggio Emilia, Bergamo, Livorno, Montecatini, Ravenna, Ancona, Mantova, Genova, Parma, Torino, Cagliari, Sassari, Spoleto, Ascoli Piceno, Piacenza, Bologna, Lugano, Pisa, Novara, Vercelli, Prato, Verona, Como, Cesena, Agrigento, Palermo, Messina, Napoli, Avellino, Brindisi, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Catania.

Il tour promette di regalare emozioni uniche e indimenticabili, invitando il pubblico a immergersi nella magia della musica e delle storie raccontate da un vero e proprio maestro della scena musicale italiana.