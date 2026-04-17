Cucine da Incubo riparte da I Carnaloni: Antonino Cannavacciuolo torna su Sky

Dal 19 aprile ripartono le nuove missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo con Cucine da Incubo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il viaggio dello chef stellato, diventato punto di riferimento per la ristorazione in crisi, inizia quest'anno da Torre del Greco (Napoli), dove la prima tappa sarà il ristorante I Carnaloni.



Il nuovo ciclo di episodi racconta la realtà di ristoranti segnati da anni di incuria e cattiva gestione, locali in cui il servizio e la cucina hanno bisogno di una vera trasformazione. Antonino Cannavacciuolo, chef da otto stelle Michelin e imprenditore di successo, userà la sua esperienza ed empatia per aiutare titolari e dipendenti a ritrovare sicurezza e professionalità, offrendo consigli mirati e preparando menu rinnovati.



Quest'anno, il makeover delle strutture sarà affidato, per la prima volta, anche al designer Paolo Stella, apprezzato nei social e nel mondo della progettazione, che guiderà la trasformazione degli spazi: porterà uno sguardo contemporaneo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità.



Il primo episodio è dedicato a I Carnaloni, ristorante aperto da due amici d'infanzia, Ciro e Lanfranco. Dopo esperienze professionali a Londra e Berlino, i due hanno deciso di tornare nella loro terra per realizzare il sogno di una vita aprendo un locale insieme. Tuttavia, le difficoltà della gestione hanno presto preso il sopravvento, mettendo a rischio sia l'attività che il loro storico rapporto.



Antonino Cannavacciuolo interverrà per offrire un'identità forte alla cucina e valorizzare la passione dei titolari, mentre Paolo Stella lavorerà sull'anima del locale, per renderlo accogliente e - come spiegano gli stessi proprietari - "più carnale". La missione di questa nuova edizione sarà restituire entusiasmo e consapevolezza dello staff, in modo che i ristoranti possano davvero ripartire da zero.



Dopo l'esordio a Torre del Greco, il viaggio di Cucine da Incubo toccherà località da nord a sud: Prato, Peschiera Borromeo, San Vittore Olona, Jesi e Potenza sono le tappe di questa stagione, sempre con la promessa di interventi radicali e svolte inattese.



L'adattamento italiano del famoso format internazionale Kitchen Nightmares si conferma così tra i programmi più attesi e seguiti della televisione. La nuova stagione va in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno, in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand e su Sky Go.