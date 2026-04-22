CUPRA svela Beyond the Known alla Milano Design Week 2026: la materia guida la forma

CUPRA presenta Beyond the Known alla Milano Design Week 2026, un percorso innovativo tra design, materiali e concetto, che coinvolge tre location simbolo.

CUPRA si prepara a stupire alla Milano Design Week 2026 con Beyond the Known, una visione radicale in cui la materia diventa l'origine della forma e del design.

L'esperienza si sviluppa in un percorso articolato in tre tappe, coinvolgendo il CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, Piazza XXV Aprile, la CUPRA Design House e la Garibaldi Gallery. Qui il pubblico avrà modo di immergersi nella ricerca concettuale del brand, esplorando i confini tra innovazione, materia e creatività.

L'iniziativa vuole trasportare i visitatori dentro la filosofia CUPRA, dove il design nasce dall'essenza stessa del materiale scelto e si trasforma in un viaggio sensoriale e concettuale che mette al centro il coraggio di superare i limiti del conosciuto.

Alla Milano Design Week 2026, CUPRA svela una nuova visione del design: dove la materia guida la forma è il filo conduttore che accompagnerà ogni tappa dell'esperienza, sottolineando l'approccio rivoluzionario del brand nel panorama automobilistico e del design europeo.

Con Beyond the Known, CUPRA conferma la sua volontà di affermarsi come punto di riferimento nell'innovazione, fondendo tecnologia, stile e materia in una proposta originale e immersiva che coinvolgerà appassionati e curiosi nella settimana più creativa dell'anno.