Danni Irreversibili: il podcast Vois che indaga il caso Michael Jackson

Danni Irreversibili - Il caso Michael Jackson è il nuovo podcast di Vois che si propone di raccontare e analizzare uno dei casi giudiziari e mediatici più controversi della cultura contemporanea. Disponibile dal 23 aprile, la serie si compone di otto episodi che accompagnano l'ascoltatore in un viaggio attraverso testimonianze di giornalisti, esperti musicali, legali e persone che hanno conosciuto da vicino la popstar.



L'obiettivo del podcast è offrire una prospettiva più ampia sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Michael Jackson, a partire dal 1993, mostrando come la narrazione dei media possa influenzare la percezione pubblica, spesso travalicando la verità processuale. Come si sottolinea, si tratta di un'indagine della zona grigia in cui la verità processuale viene manipolata dai media portando l'artista dal mito alla caduta.



Danni Irreversibili inaugura una nuova serie di Vois dedicata ai grandi processi che, oltre a superare il confine delle aule di tribunale, diventano casi mediatici e raccontano le storie di potenti che troppo spesso hanno abusato della loro posizione. Il format esplora la delicata linea di confine tra giustizia legale e percezione della società, mettendo in risalto il ruolo dei media nella costruzione di un immaginario collettivo su temi delicati.



Il podcast nasce da un'idea di Lorenzo Brillo, già autore per Breaking Italy, è scritto e narrato da Roberta Lippi, celebre per i successi Soli e Love Bombing. Le musiche originali sono state composte da Luciano Zirilli con la supervisione di Michele Boreggi, mentre la post-produzione e il sound design portano la firma di Antonio Mezzadra, noto per Il Banchiere di Dio e Storie di Brand.



Danni Irreversibili arriva su tutte le principali piattaforme dal 23 aprile con un primo episodio, seguito dal secondo il 24 aprile, per poi proseguire ogni giovedì fino al 4 giugno, offrendo al pubblico un appuntamento settimanale con una delle vicende più discusse e raccontate dal mondo dei media.