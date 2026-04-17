Deddè lancia il nuovo singolo Senza Stress con Ciccio Merolla: un invito a vivere a ritmo lento

Sì guarde 'n cielo ce sta 'o sole: è questo lo spirito che accompagna oggi l'uscita di Senza Stress, il nuovo singolo di Deddè in collaborazione con Ciccio Merolla, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Un brano che rappresenta un vero e proprio invito a prendersi il proprio tempo, a respirare e a vivere pienamente la quotidianità, lontano dalla frenesia e dalle pressioni.



Senza Stress fonde groove, energia e identità partenopea in una miscela funk-pop che mantiene leggerezza e sincerità. Le immagini evocate sono semplici, reali, fatte di istanti vissuti con autenticità: la scrittura di Deddè resta intima e diretta, accompagnata dal ritmo pulsante e dalla profondità percussiva di Ciccio Merolla, che dona al brano un'anima fisica e coinvolgente.



Questa collaborazione incrocia due generazioni della musica napoletana: da un lato Deddè, giovane artista di Torre del Greco, classe 2005, dalla voce già riconoscibile e dalla narrazione profondamente legata alle strade e al mare della sua città; dall'altro Ciccio Merolla, uno dei percussionisti più influenti della scena partenopea, capace di portare la tradizione nella contemporaneità con il suo stile inconfondibile.



Il videoclip, disponibile ora su YouTube, accompagna la canzone con un racconto visivo che unisce il mare alle atmosfere cittadine, restituendo immagini genuine e spontanee. Un video che riflette un'idea di leggerezza e spontaneità, trasformando piccoli momenti di vita in un invito a rallentare e vivere senza stress.



Deddè, al secolo Gabriele Giuseppe Mazza, ha già fatto parlare di sé grazie alla sua partecipazione all'edizione 2024-2025 di Amici di Maria De Filippi, dove ha presentato l'inedito Periferia, mostrando una scrittura personale e matura. Nel luglio 2024 pubblica Vicoli di Napoli, brano che unisce sonorità moderne alla tradizione locale, mentre nel 2025, con la produzione dei Room 9, arriva D'Estate, canzone leggera e sincera sull'estate vissuta tra corpi salati, locali pieni e amori fugaci. Sempre nel 2025 partecipa a Sanremo Giovani con Ddoje Criature, confermando la sua identità musicale e il legame forte con Napoli.



Ciccio Merolla, nato a Napoli nel 1969, è stato uno dei protagonisti della sperimentazione musicale partenopea già dagli anni '80. Dopo aver lavorato con i Panoramics, diventa punto di riferimento come percussionista, collaborando, tra gli altri, con Enzo Avitabile, James Senese e Pino Daniele. La sua discografia unisce ritmi etnici, funk, hip hop e suggestioni techno, mentre la sua recente popolarità social con il brano Malatìa lo ha riportato al centro dell'attenzione del grande pubblico.



Con Senza Stress Deddè conferma la sua crescita come voce emergente della musica italiana, capace di raccontare la Napoli più autentica tra sogni, periferie e desiderio di riscatto. Il messaggio arriva chiaro: rallentare, lasciarsi andare e vivere ogni momento senza rincorrere nulla, portando con sé la luce e l'energia di una città che ha ancora tanto da raccontare.