Denza celebra i 90 anni degli impianti del Cervino con modelli elettrici e test drive

Denza, il brand premium del Gruppo BYD, sarà protagonista alle celebrazioni per i 90 anni degli impianti del Cervino, evento che si terrà a Breuil-Cervinia domenica 2 agosto. Durante questa giornata speciale, Denza offrirà uno spazio dedicato in cui gli ospiti potranno conoscere e provare le ultime novità del marchio nell'ambito della mobilità elettrica.



Sarà possibile scoprire dal vivo Denza Z9GT nella versione completamente elettrica e Denza D9, approfondendone caratteristiche, innovazioni tecnologiche e soluzioni di design. Nell'area espositiva, i visitatori avranno anche l'opportunità di registrarsi per effettuare un esclusivo test drive, vivendo in prima persona l'esperienza Denza sulle strade alpine di una delle località più iconiche d'Europa.



La presenza di Denza all'evento si inserisce nella partnership tra il brand e Cervino Ski Paradise, rinomata destinazione alpina frequentata da un pubblico internazionale. Questo accordo nasce dalla volontà di condividere valori fondamentali come l'innovazione, l'eccellenza, la qualità del servizio e la capacità di proporre esperienze esclusive. L'obiettivo è offrire soluzioni di mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e prestazioni di alto livello, in linea con le esigenze di una clientela sofisticata e attenta all'ambiente.



L'appuntamento si preannuncia come un'occasione unica per avvicinarsi al mondo Denza e scoprire come le tecnologie elettriche possano integrarsi armoniosamente nel contesto alpino, unendo prestazioni, sostenibilità e stile.