Pedro Sampaio lancia il nuovo singolo Tímida, Santa y Peligrosa con Cachirula & Loojan

Il dj e produttore brasiliano Pedro Sampaio ha pubblicato oggi il suo attesissimo nuovo singolo Tímida, Santa y Peligrosa, frutto di una collaborazione con il duo emergente del reggaetón messicano Cachirula & Loojan. La traccia, già disponibile sulle principali piattaforme digitali, unisce l'energia inconfondibile del funk di Sampaio alle sonorità trap e reggaetón di Cachirula & Loojan, offrendo testi provocatori capaci di accendere l'interesse degli amanti della musica urban.



Questo brano segna un punto di incontro tra le diverse identità dei tre artisti, fondendo le loro radici musicali e inaugurando un nuovo capitolo per la carriera internazionale di Pedro Sampaio. Dopo aver raggiunto la Top 10 in Argentina con JETSKI Remix insieme a Emilia e aver collaborato con il fenomeno El Bogueto per G-LATINA, Sampaio conferma la sua volontà di allargare ulteriormente i suoi orizzonti.



Il videoclip ufficiale di Tímida, Santa y Peligrosa è già disponibile online e amplifica ulteriormente l'impatto di questo vivace scambio culturale.



L'uscita arriva durante il successo del Brazilian Chaos Tour che vede Pedro Sampaio protagonista in 26 città di 13 Paesi, tra cui anche l'Italia. Recentemente in Messico l'artista ha raggiunto un nuovo traguardo, esibendosi davanti a oltre 65.000 persone a Monterrey, dove ha condiviso il palco con J Balvin.



Sampaio si conferma come una delle figure di spicco della nuova scena musicale brasiliana, grazie anche a una presenza social di oltre 16 milioni di follower e 13 miliardi di stream globali. Con tre brani al primo posto nelle classifiche Spotify in Brasile e Portogallo e numerose collaborazioni con nomi come Anitta, Pabllo Vittar, J Balvin e Nicky Jam, ha portato il funk brasiliano sui palchi più ambiti del mondo, dal Lollapalooza al Rock in Rio Lisbona, fino a esibirsi davanti a oltre un milione e mezzo di persone al The Celebration Tour di Madonna a Copacabana.



Cachirula & Loojan rappresentano invece la nuova forza del reggaetón messicano, capaci di fondere la cultura urban della Città del Messico con una narrazione autenticamente legata alla strada. Nati come DJ e producer nella scena notturna locale, sono diventati artisti completi, con hit in classifica e una presenza sempre più rilevante nei grandi festival internazionali. Grazie a un percorso indipendente, credibile e proiettato sulla comunità, il duo si sta affermando come voce di riferimento della nuova ondata di urban latinoamericano.



Tímida, Santa y Peligrosa non è solo una collaborazione internazionale, ma l'esempio di come la nuova musica latina possa abbattere i confini, rispecchiando le molteplici sfumature delle culture di provenienza degli artisti coinvolti.