Škoda lancia nuovi pacchetti per il trasporto bici su Octavia, Kodiaq e Superb

Škoda presenta i pacchetti Ciclismo Smart e Clever per trasportare biciclette in modo facile e sicuro su Octavia, Kodiaq e Superb Model Year 27.

Con l’arrivo del Model Year 2027, Škoda rafforza il legame con il mondo delle due ruote e rende ancora più pratico e vantaggioso il trasporto delle biciclette. I nuovi Pacchetti Ciclismo Smart e Ciclismo Clever offrono soluzioni complete a prezzi ridotti, mentre Octavia, Kodiaq e Superb guadagnano tecnologie avanzate per comfort, connettività e sicurezza attiva.

Verona, 31 luglio 2026 – Škoda presenta un’offerta dedicata agli appassionati di outdoor e di mobilità attiva. I Pacchetti Ciclismo traducono il claim “Let’s Explore” in proposte concrete, pensate per chi utilizza la bicicletta in modo occasionale o frequente. Entrambi i pack sono disponibili per quasi tutta la gamma attuale: i nuovi modelli seguiranno nei prossimi mesi, mentre per il Kodiaq la disponibilità partirà da ottobre 2026.

Il Pack Ciclismo Smart è studiato per chi usa la bici di tanto in tanto. Comprende le barre sul tetto e due porta-bicicletta, con un Vantaggio Cliente del 20% rispetto all’acquisto separato dei singoli componenti. Le barre portatutto ampliano inoltre le possibilità di utilizzo, permettendo di montare altri accessori originali Škoda, come i porta-sci.

Per chi trasporta le biciclette con maggiore frequenza arriva invece il Pack Ciclismo Clever. Include il gancio di traino e un portabiciclette a tre posti firmato Thule, uno dei produttori più apprezzati a livello internazionale. L’acquisto del pack consente un Vantaggio Cliente superiore al 30% rispetto al costo delle singole dotazioni, offrendo una soluzione pratica e sicura per le uscite in famiglia o con gli amici.

Accanto alle novità dedicate al ciclismo, il Model Year 2027 porta aggiornamenti importanti su Octavia, Octavia Wagon, Superb Wagon e Kodiaq. Tutti i modelli ricevono di serie il nuovo Charging Box Qi2 da 25 W, che garantisce una ricarica wireless dello smartphone più evoluta e rapida. Sul fronte della sicurezza attiva, il Travel Assist 3.0 introduce la funzione di riconoscimento e lettura degli impianti semaforici, migliorando ulteriormente il supporto al conducente. La funzione Area View 360° beneficia di una visualizzazione perimetrale più intuitiva. Il Superb Wagon, inoltre, riceve di serie il volante riscaldabile, un dettaglio che eleva il comfort nei mesi più freddi.

Con questi aggiornamenti Škoda conferma la volontà di accompagnare i clienti in ogni tipo di avventura, combinando praticità, sicurezza e un’offerta accessibile. I dettagli completi degli aggiornamenti e dei listini sono disponibili nei documenti allegati al comunicato stampa ufficiale.