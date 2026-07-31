Maruti Suzuki Hansalpur raggiunge 1 milione di vetture prodotte all'anno con Plant D

Il sito produttivo di Hansalpur, in Gujarat, India, ha raggiunto un risultato senza precedenti nella storia di Suzuki: la capacità di realizzare 1 milione di automobili all'anno in un'unica sede. Questo primato arriva con l'inaugurazione del nuovo Plant D, operativo dal 30 luglio e dedicato alla produzione della e VITARA, il primo SUV completamente elettrico della casa giapponese.



L'impianto indiano, gestito da Maruti Suzuki India Limited, filiale di Suzuki Motor Corporation, ha registrato negli ultimi anni una crescita impressionante. Hansalpur ospita ora quattro stabilimenti indipendenti: Plant A (dal febbraio 2017), Plant B (da gennaio 2019), Plant C (da aprile 2021) e da ora Plant D (luglio 2026). Ognuno dei quattro impianti ha una capacità di 250.000 unità annue.



Grazie all'avvio di Plant D, la capacità produttiva annuale complessiva del gruppo in India raggiunge 2,9 milioni di veicoli, tra Hansalpur, Gurugram, Manesar e Kharkhoda. Ma la crescita non si fermerà qui: nel gennaio 2024 è stato siglato un accordo per la realizzazione di un secondo polo produttivo in Gujarat, a Sanand, che sarà attivo entro il 2029 con una capacità iniziale di 250.000 unità. L'obiettivo dichiarato è raggiungere i 4 milioni di veicoli prodotti ogni anno nel corso del prossimo decennio.



Hansalpur riveste un ruolo cruciale anche come hub per le esportazioni, rappresentando il 47% di tutte le spedizioni internazionali di Maruti Suzuki nell'esercizio 2025-2026.



L'ingresso della e VITARA a Hansalpur segna una svolta per Suzuki nella strategia elettrica globale, mentre la struttura continua a distinguersi come il più grande polo produttivo di veicoli passeggeri in India. Presente e futuro vanno così di pari passo, con attenzione all'innovazione e alla sostenibilità, in uno dei mercati più dinamici per l'industria automobilistica mondiale.