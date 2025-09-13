Connect with us

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta

Published

Disney+ ha svelato la sua line-up autunnale 2025 per l’Italia, promettendo un’offerta ricchissima tra nuove serie originali, ritorni molto attesi, film di grande richiamo e sport in diretta. Dopo i recenti debutti di successi come Alien: Pianeta Terra, la quinta stagione di Only Murders in the Building, il live-action di Lilo & Stitch e il cinecomic Marvel Thunderbolts*, la piattaforma di streaming amplia ulteriormente il suo catalogo.

Tra i titoli più attesi c’è All’s Fair, il nuovo legal drama firmato Ryan Murphy in arrivo a novembre, che vede nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Glenn Close. La serie segue un team di avvocatesse specializzate in divorzi ad alto rischio, tra scandali e alleanze fragili.

Grande attesa anche per la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, in arrivo il 10 dicembre 2025, che porterà Percy e i suoi amici in una nuova missione nel Mare dei Mostri per recuperare il Vello d’Oro.

Sul fronte comedy, a fine settembre arriverà Chad Powers con Glen Powell, mentre a novembre debutterà A Very Jonas Christmas Movie, una commedia natalizia che vedrà protagonisti i Jonas Brothers impegnati in una corsa contro il tempo per raggiungere New York e festeggiare con le loro famiglie.

L’autunno di Disney+ sarà anche all’insegna del general entertainment, con titoli come High Potential, La vita segreta delle mogli mormoni (stagione 3, dal 13 novembre) e la tredicesima stagione di Futurama, che tornerà il 16 settembre con nuove avventure della sitcom animata di culto.

Per gli amanti del crime drama, la piattaforma propone una serie di produzioni europee: da Gli omicidi di Breslavia (12 settembre), ambientata nella Polonia degli anni ’30, a Lost Station Girls (ottobre), che racconta una lunga indagine in Francia, fino a To Cook A Bear (15 ottobre), noir nordico tratto dal romanzo di Mikael Niemi. Arriverà anche Call My Agent – Berlino (dal 12 settembre) e la serie spagnola La Suerte: Una serie di coincidenze (8 ottobre).

Lo sport avrà un ruolo centrale con il debutto su Disney+ della UEFA Women’s Champions League, la cui nuova stagione 2025-2026 sarà trasmessa integralmente in diretta a partire dal 7 ottobre 2025.

Non mancheranno poi i contenuti per i fan di Star Wars e Pixar: il 19 settembre sarà disponibile LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, seguito il 17 settembre dall’atteso film d’animazione Elio, che racconta la disavventura cosmica di un ragazzino catapultato tra creature aliene.

Il cinema targato 20th Century Studios proporrà invece Swiped (dal 19 settembre), con Lily James nei panni della fondatrice di Bumble Whitney Wolfe, in una storia ispirata a eventi reali.

Infine, torna anche lo show italiano più seguito su Disney+: Italia’s Got Talent, che prosegue con le Audition e le semifinali ogni venerdì fino alla finale in diretta del 31 ottobre, per la prima volta trasmessa live sulla piattaforma.

