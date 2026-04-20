eroCaddeo annuncia il nuovo singolo Lontano da casa: un viaggio nelle radici e nei sogni

eroCaddeo torna a emozionare il pubblico con il nuovo singolo Lontano da casa, disponibile su tutte le piattaforme dal 24 aprile. Il brano, già anticipato durante le prime date del tour, nasce come riflessione personale sulla distanza e sulle trasformazioni che questa comporta nelle vite di chi lascia un luogo caro per inseguire nuove opportunità.



È il racconto di ciò che resta quando si sceglie di stare lontani: una distanza che si vive ogni giorno, nelle cose che cambiano e in quelle che restano uguali, fino a insinuarsi nelle abitudini, nei gesti, nei pensieri. È quella di chi continua a portarsi dietro un luogo anche quando non ci vive più, riconoscendolo nei dettagli più semplici, nelle immagini che tornano senza preavviso, nelle giornate che non hanno più lo stesso sapore.



Con queste parole, l'artista nato a Modena, cresciuto in Sardegna e ora a Torino, svela l'anima della sua musica: intima, malinconica e autentica, sospesa tra esperienze personali e narrazioni universali. Il singolo segue il positivo riscontro ottenuto dall'album d'esordio scrivimi quando arrivi (punto), pubblicato a gennaio e rimasto stabile nella Top 50 Italia di Spotify per oltre un mese.



Lontano da casa approfondisce il tema dell'appartenenza e della nostalgia, rivolgendosi a una generazione in continuo movimento tra sogni e responsabilità. Come racconta eroCaddeo, crescere coincide con il ritrovarsi in una vita nuova mentre qualcosa, da un'altra parte, continua a esistere senza di noi. Nel quotidiano, tutto prende un peso diverso: le stanze diventano più silenziose, i ritorni più rari, e anche le cose più semplici si caricano di significati nuovi. In mezzo restano i sogni, necessari, a tratti ingombranti, ma che spingono sempre ad andare avanti, anche quando richiedono rinunce.



Il 2026 rappresenta per eroCaddeo un anno indimenticabile. Il suo club tour "scrivimi quando arrivi (punto) live tour", organizzato da OTR Live, ha registrato il tutto esaurito in città come Milano, Torino, Bologna e Roma. Le date sono partite il 7 aprile da Bologna e hanno visto una risposta entusiasta del pubblico, confermando la crescita vertiginosa dell'artista nel panorama del nuovo pop cantautorale italiano.



Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, ha iniziato il suo percorso nel 2022, distinguendosi per le sue sonorità pop delicate e una scrittura istintiva che trasforma esperienze intime in storie capaci di toccare chiunque. Il singolo Luglio ha conquistato viralità tra pubblico e critica, mentre la partecipazione a X Factor Italia nel 2025 lo ha consacrato tra le voci emergenti, conquistando un secondo posto e un posto fisso tra i talenti a cui guardare.



Lontano da casa non è solo un nuovo singolo, ma un manifesto personale di resilienza e crescita. Un brano che affronta il legame con le proprie radici e la capacità di affrontare ciò che cambia, senza mai dimenticare ciò che si è lasciato alle spalle.