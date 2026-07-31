Estate e furti in casa: i consigli degli esperti per partire più sereni

In estate il rischio di furti in casa cresce del 40%. Ecco i dati e i consigli degli esperti per proteggere l'abitazione e partire tranquilli per le vacanze.

L'estate porta con sé il desiderio di relax, viaggi e vacanze, ma aumenta anche il rischio di furti in abitazione. Secondo la quarta edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, nel 2024 si sono registrati in Italia 155.590 furti domestici, con un incremento del 5,4% rispetto al 2023.

La situazione diventa particolarmente critica tra maggio e agosto. Durante questi mesi, i furti passano dai 9.714 casi di maggio fino a toccare i 13.581 ad agosto, con un aumento del 39,8%. Nel 72,6% dei casi, quando avviene il furto, la casa è vuota, il che evidenzia la maggiore vulnerabilità durante le vacanze. I ladri prediligono le finestre o le portefinestre nel 46,4% dei casi, mentre la porta principale viene utilizzata nel 33,7%. Un altro 14,6% di intrusioni avviene da porte secondarie.

Per contenere questo fenomeno e garantire maggiore tranquillità a chi parte per le ferie, gli esperti consigliano alcune misure preventive. Prima di tutto è fondamentale verificare che tutte le porte, le finestre e anche gli accessi secondari come garage, cantine e terrazzi siano ben chiusi e in buone condizioni. È buona norma mettere in sicurezza gli impianti domestici, scollegando gli apparecchi non essenziali e chiudendo il gas prima della partenza.

Un altro suggerimento è quello di simulare la presenza in casa, utilizzando temporizzatori o dispositivi smart per l'accensione delle luci. Allo stesso tempo, bisognerebbe evitare di lasciare segnali di assenza, come posta accumulata o tapparelle sempre abbassate.

Gli esperti ricordano anche l'importanza di non condividere in tempo reale la propria posizione o le proprie vacanze sui social, per non fornire informazioni preziose ai malintenzionati. Secondo i dati, il 69,2% delle persone ormai evita di pubblicare foto delle vacanze mentre è fuori casa.

Creare una rete tra vicini, amici o familiari fidati che possano ritirare la posta e fare controlli occasionali rappresenta un'ulteriore barriera contro i furti. È anche utile aggiornare i contatti di emergenza per facilitare eventuali comunicazioni tempestive in caso di necessità.

Utilizzare telecamere e sistemi di controllo remoto, come le app collegate a impianti di sicurezza monitorata, permette di controllare l'abitazione anche a distanza, ricevere notifiche e intervenire rapidamente. Gli italiani sempre più spesso adottano anche l'abitudine di chiedere a una persona di fiducia di far sembrare la casa occupata, ritirando la posta o sistemando lo zerbino davanti all'ingresso.

Per una protezione maggiore, si può sottoscrivere una polizza assicurativa contro furti e danni da effrazione, e investire in sistemi di sicurezza evoluti che agiscono già dal perimetro esterno, con sensori di movimento, inferriate, infissi antiscasso e monitoraggio h24 da parte di operatori specializzati. La prevenzione, sottolineano gli esperti, è oggi uno dei metodi più efficaci per uscire di casa in tutta sicurezza e concentrare le proprie energie solo sul piacere delle vacanze.