Planet Funk, nuove tappe per il BLOOOM Tour: si aggiungono Capracotta e Napoli

I Planet Funk aggiungono due nuovi appuntamenti live alla tournée 2026, consolidando il successo del BLOOOM Tour che sta attraversando i principali festival italiani ed europei. Il collettivo si esibirà il 14 agosto all'Arsura Festival di Capracotta (IS) e il 5 settembre al Jova Summer Party di Napoli, proseguendo così una stagione estiva all'insegna della musica elettronica e dance.



Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle recenti tappe europee tra Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino, i Planet Funk continuano a emozionare i fan con performance dal vivo in location iconiche. Il tour, partito da Grado con il Grado Summer Festival e già passato tra gli altri per l'Elektronfest di Misano Adriatico, il Noisy Naples Festival e l'Abbazie Summer Festival di Giulianova, proseguirà con nuove e attese tappe.



Oltre agli eventi già annunciati, la band sarà protagonista anche al Sea Music Festival di Chioggia e chiuderà l'estate con la partecipazione al Jova Summer Party presso l'Ippodromo di Agnano a Napoli. Questi appuntamenti rappresentano la cornice perfetta per presentare dal vivo il nuovo album di inediti BLOOOM, pubblicato il 16 gennaio scorso, in formato digitale, CD e vinile.



Il live dei Planet Funk si struttura intorno a un concept che unisce i brani del nuovo progetto ai grandi successi della formazione, completamente rielaborati e arricchiti da visual inediti studiati per rendere sempre più immersiva l'esperienza del pubblico.



Il collettivo, composto da Alex Neri (DJ), Marco Baroni (tastiere e sintetizzatori), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce, chitarra e sintetizzatore), celebra oltre 25 anni di carriera come una delle realtà più solide e innovative della scena elettronica italiana. Dal debutto con Non Zero Sumness (2002) fino all'ultima evoluzione creativa, il gruppo ha saputo mantenere una cifra sonora originale, collaborando con artisti internazionali e firmando numerosi successi per il cinema e la pubblicità.



I biglietti per le prossime date del BLOOOM Tour sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita. Il calendario aggiornato comprende anche le tappe di Sirolo, Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles, Berlino, Grado, Misano Adriatico, Napoli, Giulianova, Capracotta, Chioggia e, infine, Napoli.



L'estate dei Planet Funk promette ancora sorprese e musica dal vivo per vecchi e nuovi fan, in un viaggio che unisce passato, presente e futuro della dance italiana.