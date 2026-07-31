Matthew Lee porta il suo tour pianistico dalle notti anni '20 al futuro

Matthew Lee, il genio del Rock'n'Roll, torna dal vivo con il tour From 20's to 20's attraversando l'Italia e celebrando un secolo di musica e spettacolo.

Matthew Lee, il pianista e performer italiano che ha conquistato i palchi internazionali, prosegue il suo tour di successo From 20's to 20's - the piano odissey, un viaggio unico attraverso cento anni di musica e spettacolo.

Il tour trasforma il classico concerto in un'esperienza immersiva, con il pubblico coinvolto direttamente nella performance. Dal rock'n'roll dei grandi miti americani ai successi contemporanei più amati, Matthew Lee unisce passato e presente in serate all'insegna dell'energia e dello spettacolo originale. Le prossime tappe coinvolgono alcune tra le location più suggestive d'Italia, dal sud al nord: il 12 agosto a Martina Franca (Taranto), il 14 agosto a Porto Salvo (Reggio Calabria), il 15 agosto a Vulcano (Messina), il 22 agosto a Baia Domizia (Caserta), il 23 agosto a Lorica (Cosenza), il 18 e 19 novembre al Blue Note di Milano, il 22 gennaio al Teatro Sociale di Busto Arsizio (Varese).

Da sempre noto per la sua personalità esuberante e la carica trascinante, Matthew Lee offre spettacoli in cui il pubblico diventa parte integrante sul palco, lasciando che la musica unisca generazioni ed emozioni. Il recente video ufficiale del brano Burning Hopes, medley tra Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic! At The Disco, riflette questa direzione artistica: energia rock'n'roll e ottimismo contemporaneo si fondono in un sound country rock che segna la crescita sonora dell'artista. La produzione visuale del video arricchisce l'identità del progetto, trasformando il suono in un'esperienza visiva coinvolgente.

Nato a Pesaro e cresciuto con i dischi del padre che lo avvicinano a Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, Lee inizia la formazione classica al Conservatorio G. Rossini, ma la sua attitudine fuori dagli schemi lo porta presto a esibirsi dal vivo e a spiccare sui palchi di tutta Europa. Dopo successi internazionali, tra cui le performance prima di Van Morrison e Tom Jones in Inghilterra, la stampa britannica lo ha definito The Genius of Rock'n'Roll. Con sette album all'attivo, una vittoria al Coca-Cola Summer Festival e un debutto americano al Cincinnati Blues Festival, Lee ha ormai consolidato una carriera artistica che lo vede attivo tra Europa, Stati Uniti, Cina, Russia e Africa.

Il tour From 20's to 20's - One Hundred years in one night rappresenta la consacrazione del suo percorso artistico, portando ovunque la sua instancabile energia e la voglia di trasformare ogni concerto in una celebrazione collettiva della musica.