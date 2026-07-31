Tommaso Paradiso conquista l'estate 2026 con Agitare coca cola al top delle radio

Agitare coca cola di Tommaso Paradiso è ufficialmente il brano più trasmesso dalle radio italiane, raggiungendo il primo posto della classifica EarOne e diventando uno dei protagonisti indiscussi dell'estate 2026. Pubblicato per Columbia Records - Sony Music Italy, il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali con un videoclip già online su YouTube.

Il singolo racconta un amore gassato e imprevedibile, racchiudendo tutta la tensione elettrica di un incontro improvviso che fa rivivere emozioni intense e poi svanisce in un attimo. L'adrenalina degli sbagli, le pubblicità che confondono, le notti di Champions League e le foto che rompono il telefono: frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso. La produzione è affidata a Simonetta, confermando lo stile pop d'autore caratteristico dell'artista.

Il videoclip, diretto da YouNuts!, è un viaggio tra immagini oniriche e paesaggi sospesi in cui sogno e memoria si intrecciano in un racconto visivo suggestivo. La sceneggiatura si ispira all'estetica Dreamcore sviluppata sul web, restituendo una dimensione del sogno che si snoda tra scenari familiari ma anche stranianti, nostalgici e surreali.

Dopo il successo del singolo precedente I romantici, certificato Disco d'Oro, e il trionfale tour nei palasport, Tommaso Paradiso ha portato i brani del nuovo album Casa Paradiso e i suoi più grandi successi anche sui palchi estivi, chiudendo un tour che ha riscosso ovunque grande entusiasmo da parte del pubblico. Agitare coca cola, ora al primo posto della classifica EarOne, rappresenta la colonna sonora ideale per l'estate degli italiani, testimoniando la costante crescita artistica e la capacità di Paradiso di raccontare storie e emozioni sempre attuali.