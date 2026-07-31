Gran finale da record per Tim Battiti Live: leader della prima serata con il 20% di share

La serata conclusiva di Tim Battiti Live su Canale 5 si è imposta come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'estate, registrando il miglior risultato stagionale. Il programma, condotto da Ilary Blasi insieme ad Alvin e Daniele Battaglia, ha raggiunto uno share del 19,8% pari a 1.915.000 spettatori, attestandosi leader della prima serata televisiva.

Durante la puntata, il festival musicale ha toccato picchi di 3 milioni di telespettatori, confermando il grande interesse del pubblico verso la proposta musicale e l'intrattenimento dal vivo. Il format si è distinto in particolare tra i giovani: nel target 25-34 anni ha registrato un notevole 28% di share, a dimostrazione dell'appeal mantenuto tra le nuove generazioni.

Parallelamente al successo televisivo, Tim Battiti Live ha riscosso grande attenzione anche sui social. L'hashtag #TIMBattitiLive si è costantemente posizionato tra le tendenze italiane su piattaforme digitali, attestandosi tra gli argomenti più discussi della serata.

Il festival musicale dell'estate si conferma ancora una volta come uno degli eventi più amati dal pubblico, capace di coinvolgere sia spettatori in TV che utenti online, chiudendo la stagione con risultati eccezionali.