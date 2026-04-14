Fabrizio Romano ospite da Diletta Leotta: segreti e retroscena del calciomercato

Fabrizio Romano, uno dei nomi più autorevoli del giornalismo sportivo mondiale e protagonista assoluto sui social grazie ai suoi oltre 42 milioni di follower su Instagram, si è raccontato senza filtri nella terza puntata di Mamma Dilettante 5, il podcast condotto da Diletta Leotta. Romano ha svelato i meccanismi che accendono il calciomercato e ha condiviso curiosità sulla sua professione, tra imprevisti e pressioni ad altissimo livello.

In una conversazione intima e sincera, Fabrizio Romano sottolinea come spesso siano proprio i giornalisti ad anticipare le notizie ai protagonisti stessi: "La cosa più assurda è che a volte, non sempre, può capitare che i giornalisti sappiano prima dei calciatori e la gente non ci crede" confessa Romano, spiegando a Diletta Leotta che "Non sempre i procuratori comunicano così in fretta con i giocatori e non tutti i giocatori vogliono sapere subito qualcosa". Un aneddoto emblematico riguarda l'ex difensore della Sampdoria, Maya Yoshida: "Mi ricordo quella volta in cui twittai una notizia su Maya Yoshida, l'ex difensore della Sampdoria e capitano del Giappone, e lui in un tweet mi rispose: 'Non so come sia possibile, ma l'hai saputo prima di me e di mia moglie!'".

Anche la vita privata può essere travolta dalla frenesia del calciomercato. Alla domanda di Diletta Leotta su un episodio vissuto durante un momento di intimità, Romano ha raccontato: "Sergio Reguilón al Tottenham me lo ricorderò per tutta la vita. Era tipo l'1 di notte, Reguilón doveva andare a Manchester United, poi ci è andato dopo... Mi chiamò all'1:40 per darmi la risposta ufficiale e io dissi: 'Aspetta un attimo perché purtroppo la chiamata è importante!' Ho dovuto aspettare un secondo... però almeno la notizia era vera!"

Romano si sofferma anche sul rapporto spesso conflittuale con la stampa inglese tradizionale. "Io, per esempio, secondo me ho tanti nemici in Inghilterra tra i giornalisti tradizionali. Mi chiedevo 'Ma perché in Inghilterra la vivono così male?' poi me lo hanno spiegato altri colleghi più giovani" racconta. L'abitudine del passato di ricevere comodamente le notizie dai club alle 20, per concludere presto la giornata lavorativa, ha lasciato il passo a un nuovo modo di fare informazione, veloce e senza orari: "Io l'ho fatto diventare un far west! Mi dicevano che avevo rovinato la vita a queste persone, perché poi adesso c'è da stare svegli fino alle 2 di notte, chiamare, telefonare, verificare. Eh, capisci che poi non gli stai simpaticissimo!"

La nuova stagione di Mamma Dilettante con Diletta Leotta si conferma così uno dei format più seguiti e interessanti, riuscendo a offrire ospiti esclusivi e storie inedite dal dietro le quinte dello sport e dello spettacolo.