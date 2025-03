FASE: esce oggi in digitale “FIAMME”

Oggi, venerdì 7 marzo, esce in digitale “FIAMME”, il nuovo brano di FASE, nome d’arte del cantautore Valerio Urti.

“Fiamme”, prodotto da Marco Lamagna e distribuito da TuneCore, esplora il tema della dipendenza intesa come concetto ampio, un rapporto tossico con qualcuno o qualcosa dal quale non ci si riesce a liberare. Sentendosi incatenato a una sensazione negativa, l’artista si rivolge a una figura esterna, che potrebbe rappresentare sé stesso o un’entità superiore, chiedendo quella salvezza e quella via d’uscita che da solo non riesce a trovare.

Con questo nuovo brano FASE vuole comunicare un messaggio positivo al pubblico, invitandolo a prendere un respiro di sollievo: imparare a perdonarsi e accettarsi anche se non si è stati la persona che gli altri avrebbero voluto.

FASE è il nome d’arte di Valerio Urti, artista e autore torinese, già conosciuto come frontman del progetto Fase39. Dal 2020 l’artista vede la conclusione di un percorso e l’inizio di una nuova fase, da cui trova spunto per il suo nome d’arte, intraprendendo la carriera da solista. Questo percorso l’ha portato, a oggi, a pubblicare quattro singoli.

Dopo centinaia di concerti con la band, FASE ha portato live il suo progetto solista. Il 18 gennaio 2024 ha suonato all’Hiroshima, storico locale di Torino, presentando i suoi brani originali e alcune anticipazioni di canzoni ancora inedite. Il 25 maggio 2024 si è esibito all’Alcatraz di Milano. Dal 2018, FASE partecipa al Pride di Torino con un suo dj set.