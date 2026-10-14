Fast Animals and Slow Kids tornano a Milano con un doppio live all'Arci Bellezza

Fast Animals and Slow Kids annunciano il loro attesissimo ritorno sulle scene con un doppio appuntamento live a Milano. L'evento, previsto per il 21 ottobre 2026 presso l'Arci Bellezza, promette di essere un momento speciale per i fan che aspettano nuove sorprese dalla band a due anni dalla pubblicazione dell'album Hotel Esistenza.



La band, composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), salirà sul palco per due set distinti alle ore 19:30 e 21:30. I biglietti per entrambi i concerti sono già disponibili su Dice.



Pochi ma significativi dettagli sono stati rivelati tramite i canali social ufficiali del gruppo: la data milanese, il luogo e una setlist che lascia intuire l'arrivo di nuovi brani inediti grazie alla presenza di titoli che fanno pensare a materiale fresco.



Sulla setlist compaiono pezzi come Vita sperduta, Come un animale, Festa, Cosa ci direbbe, Non potrei mai, Animali notturni e un finale misterioso con la traccia indicata come I*** ****e. Una scelta che conferma la volontà di sorprendere e coinvolgere il pubblico con nuove sonorità e temi.



Il palco rimane il luogo privilegiato per la band, che da sempre concepisce la dimensione live come la massima espressione della propria essenza musicale. Non a caso viene scelto proprio un concerto dal vivo per il ritorno, anticipando possibili importanti novità e una nuova fase creativa per il gruppo.



La loro presenza all'Arci Bellezza segna dunque non solo il riavvicinamento al pubblico milanese ma anche l'inizio di un nuovo percorso creativo, pronto a scandire la scena musicale italiana con nuove intuizioni e storie da raccontare.