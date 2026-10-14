Fast Animals and Slow Kids annunciano il loro attesissimo ritorno sulle scene con un doppio appuntamento live a Milano. L'evento, previsto per il 21 ottobre 2026 presso l'Arci Bellezza, promette di essere un momento speciale per i fan che aspettano nuove sorprese dalla band a due anni dalla pubblicazione dell'album Hotel Esistenza.
La band, composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), salirà sul palco per due set distinti alle ore 19:30 e 21:30. I biglietti per entrambi i concerti sono già disponibili su Dice.
Pochi ma significativi dettagli sono stati rivelati tramite i canali social ufficiali del gruppo: la data milanese, il luogo e una setlist che lascia intuire l'arrivo di nuovi brani inediti grazie alla presenza di titoli che fanno pensare a materiale fresco.
Sulla setlist compaiono pezzi come Vita sperduta, Come un animale, Festa, Cosa ci direbbe, Non potrei mai, Animali notturni e un finale misterioso con la traccia indicata come I*** ****e. Una scelta che conferma la volontà di sorprendere e coinvolgere il pubblico con nuove sonorità e temi.
Il palco rimane il luogo privilegiato per la band, che da sempre concepisce la dimensione live come la massima espressione della propria essenza musicale. Non a caso viene scelto proprio un concerto dal vivo per il ritorno, anticipando possibili importanti novità e una nuova fase creativa per il gruppo.
La loro presenza all'Arci Bellezza segna dunque non solo il riavvicinamento al pubblico milanese ma anche l'inizio di un nuovo percorso creativo, pronto a scandire la scena musicale italiana con nuove intuizioni e storie da raccontare.
Fast Animals and Slow Kids tornano a Milano con un doppio live all'Arci Bellezza
Fast Animals and Slow Kids annunciano un doppio live all'Arci Bellezza di Milano il 21 ottobre 2026 dopo due anni dal loro ultimo album. Novità in arrivo.
Fast Animals and Slow Kids annunciano il loro attesissimo ritorno sulle scene con un doppio appuntamento live a Milano. L'evento, previsto per il 21 ottobre 2026 presso l'Arci Bellezza, promette di essere un momento speciale per i fan che aspettano nuove sorprese dalla band a due anni dalla pubblicazione dell'album Hotel Esistenza.
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