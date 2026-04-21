Fiat 500 Hybrid anima la DEEJAY TEN 2026 a Bari con oltre 35.000 partecipanti

Fiat 500 Hybrid è stata la protagonista assoluta della DEEJAY TEN 2026 a Bari, evento che ha trasformato il lungomare pugliese in una grande festa tra sport, musica e condivisione. Oltre 35.000 persone hanno risposto all'appello, rendendo questa tappa una delle più partecipate nella storia della corsa itinerante non agonistica che, da più di vent'anni, appassiona runner e famiglie in tutta Italia.

L'iconica city car di Casa FIAT ha svolto il ruolo di Auto Ufficiale dell'evento, confermando lo spirito di convivialità e inclusione che caratterizza sia la DEEJAY TEN sia il brand automobilistico torinese. Il legame tra FIAT e la manifestazione, firmata da Linus, si basa su valori condivisi: vicinanza alle persone, semplicità e piacere di vivere il movimento, indipendentemente dalla performance sportiva.

All'interno del DeeJay Village di Bari, lo stand FIAT si è distinto per originalità e partecipazione, sotto il claim "That's Amore". I visitatori sono stati coinvolti in attività esperienziali e momenti di intrattenimento che hanno trasformato il pubblico nei veri protagonisti della giornata: una segnaletica simpatica invitava a scambiarsi baci e le cartoline d'amore venivano poi lette in diretta durante il live radiofonico, aggiungendo emozione e calore allo spirito della festa.

Sorrisi, emozioni e condivisione hanno preso forma anche grazie ai video realizzati a bordo della Fiat 500 in puro stile Dolce Vita, successivamente condivisi sui social network. Questo racconto visivo ha saputo trasmettere tutta l'energia positiva dell'evento, valorizzando ancora una volta il DNA intramontabile della compatta torinese.

La Fiat 500 Hybrid, progettata presso il Centro Stile di Torino e prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, si conferma come compagna ideale per la vita in città grazie a dimensioni compatte, design iconico e tecnologie intelligenti. La scelta green e sostenibile di FIAT rafforza la vocazione verso una mobilità urbana responsabile e all'avanguardia.

Dopo il successo di Bari, il tour DEEJAY TEN 2026 insieme a Fiat 500 Hybrid proseguirà a Treviso il 17 maggio e si concluderà a Milano il 4 ottobre. In ogni città, FIAT punta a consolidare il proprio impegno nell'offrire esperienze autentiche e coinvolgenti, accompagnando diverse generazioni tra italianità, sostenibilità e amore per la vita.