Final Fantasy XVI: una gigantesca Xbox Series X e lancio su Xbox

SQUARE ENIX ha svelato un’impressionante replica Eikonic alta tre metri di una Xbox Series X per celebrare l’attesissima uscita di FINAL FANTASY XVI, ora disponibile in formato digitale per Xbox Series X|S e Xbox PC. L’incredibile installazione, descritta come forse la più grande mai prodotta, è alta tre metri e larga 1,5 metri. La replica, che riproduce fedelmente il design originale, include persino un pulsante di accensione funzionante, ed è stata presentata con grande entusiasmo nel Regno Unito.

A questo esclusivo evento hanno partecipato le star del doppiaggio del gioco Ben Starr e Nina Yndis. La coppia ha condiviso con i partecipanti l’emozione di giocare per la prima volta su suolo britannico con questa sorprendente installazione.

Questa versione comprende i capitoli DLC “Echoes of the Fallen” e “The Rising Tide”, disponibili a un prezzo scontato o singolarmente come gioco base. Una novità nel mondo Xbox è il supporto per Xbox Play Anywhere, che permette un’ampia flessibilità di gioco grazie alle funzioni di cross-entitlement e cross-save su console, PC o cloud.

Oltre all’emozionante nuovo contenuto, acquistando una delle edizioni disponibili, i giocatori riceveranno una serie di oggetti di gioco bonus tra cui la Blood Sword, la Braveheart Sword, la Brave Blade, il Cait Sith’s Charm e i Sixteen Bells Orchestrion. Inoltre, per chi desidera un’anteprima, una demo gratuita è disponibile per il download su Xbox Series X|S, con la possibilità di trasferire i dati di salvataggio al gioco completo. Questo offre un’opportunità unica per rivivere l’inizio dell’epica storia di Clive e scoprire le sue ambizioni.

FINAL FANTASY XVI promette un’esperienza di gioco adrenalinica senza precedenti, disponibile per i fan di Xbox in una delle uscite più entusiasmanti dell’anno. Con la spettacolare replica Eikonic Xbox e le innovative funzionalità di gioco, gli appassionati di tutto il mondo sono invitati a immergersi in un nuovo capitolo di avventure epiche.