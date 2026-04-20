Francesco De Gregori torna nel 2026 con i concerti intimi Nevergreen

Francesco De Gregori annuncia il ritorno nel 2026 con i live Nevergreen a Roma e Milano. Scaletta diversa ogni sera e canzoni rare del suo repertorio.

Francesco De Gregori annuncia il suo ritorno live nell'autunno 2026 con Nevergreen (Perfette sconosciute), una serie di concerti intimi pensati per pochi spettatori a sera, che daranno spazio alle canzoni meno conosciute del suo vasto repertorio. Le date sono fissate dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, dopo il successo delle esibizioni milanesi nel 2024.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di martedì 21 aprile per le prime 10 date sia nella Capitale che nel capoluogo lombardo, su Ticketone. La scelta di spazi raccolti e la capienza limitata dei teatri offriranno agli spettatori la possibilità di vivere un'atmosfera unica e irripetibile ogni sera.

Sul palco, De Gregori sarà accompagnato dalla sua band: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni), oltre alle coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

La scaletta sarà sempre diversa, con una selezione che permetterà di scoprire o riscoprire capolavori nascosti e affascinanti canzoni raramente proposte dal vivo. Questa serie di concerti rappresenta un'occasione per il pubblico di vivere un'esperienza musicale in un ambiente raccolto, con una capienza limitata per ogni serata.

Di seguito le date dei concerti:

Roma, Teatro Sala Umberto: 27, 28, 29, 31 ottobre; 1, 3, 4, 6, 7, 8 novembre.

Milano, Teatro Out Off: 25, 26, 28, 29 novembre; 1, 2, 4, 5, 6, 8 dicembre.

A testimonianza del successo di Nevergreen, lo spettacolo del 2024 è stato già celebrato con un documentario firmato da Stefano Pistolini, presentato all'82° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. I fan avranno quindi una nuova opportunità per incontrare De Gregori dal vivo e lasciarsi sorprendere da performance uniche e imperdibili.