French 79 annuncia l'unica data italiana del Close to the Giants Tour a Milano

French 79, figura di rilievo globale nella scena elettronica ed erede riconosciuto della French Touch, farà tappa in Italia per una sola data imperdibile del suo Close to the Giants Tour. L'appuntamento è fissato per giovedì 1 aprile 2027 all'Alcatraz di Milano, occasione unica per vivere dal vivo la magia dei suoi live show coinvolgenti e innovativi.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per la community My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 aprile, mentre la vendita generale sarà aperta dalle ore 10:00 di venerdì 24 aprile su tutti i principali circuiti.

Dietro il nome French 79 si cela Simon Henner, musicista e produttore francese che, nell'arco di tre album originali - Olympic, Joshua e TEENAGERS - ha saputo creare un universo sonoro immersivo e riconoscibile, capace di attraversare generi e confini. Il suo lavoro è definito da Jean-Michel Jarre come quello del vero erede della French Touch. I suoi arrangiamenti e arpeggi, grazie a una scrittura ricca di richiami sinestetici, trasformano la musica in paesaggi emotivi: le sequenze armoniche diventano esperienze condivise con il pubblico.

French 79 vanta una community di 770.000 fan e più di 1,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. I suoi album hanno superato i 150 milioni di stream, con videoclip dal totale di oltre 50 milioni di visualizzazioni. Ha ottenuto due singoli di platino, Diamond Veins e Lovin' Feeling, e un singolo diamante con Moon, co-prodotto per Kid Francescoli. Anche dal vivo il suo percorso è costellato di successi: il tour più recente ha raccolto 180.000 spettatori in 106 date attraversando 23 paesi, con diversi sold out tra Europa e America.

La creatività di French 79 si è espressa anche oltre la musica: compositore della colonna sonora originale di Sur un fil di Reda Kateb, autore di brani per campagne prestigiose (Apple, Dior, L'Oréal, Emily in Paris) ed eventi spettacolari come il videomapping di Place Stanislas a Nancy. Memorabile anche la performance di capodanno sugli Champs-Élysées insieme a Cerrone.

Negli ultimi anni Henner ha scelto di fermarsi e di riscoprire un legame autentico con la natura, lasciando che l'avventura e gli sport estremi influenzassero la sua musica. Per il quarto album, atteso entro il 2026, ha costruito un sintetizzatore modulare contenuto in una valigia, trasformando ogni location - dalla barca in mezzo al Mediterraneo ai rifugi sulle vette di Chamonix - in uno studio creativo mobile. Il risultato è una nuova ricerca artistica e filosofica, che rende omaggio ai pionieri dell'esplorazione e alla vastità della natura, trasportando adrenalina e emozioni nella dimensione elettronica.