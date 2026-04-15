Fulminacci incanta il Palapartenope: a Napoli una serata tra ironia, energia e poesia pop

Fulminacci conquista Napoli al Palapartenope con un live intenso e vario tra ironia, intimità e brani cantati dal pubblico.

Fulminacci ha portato il suo universo musicale a Palapartenope nella serata dell’11 aprile, regalando al pubblico napoletano un concerto intenso, vario e ricco di sfumature. Un live capace di alternare momenti di leggerezza e ironia a passaggi più intimi e riflessivi, confermando ancora una volta la cifra stilistica dell’artista romano.





Fin dalle prime battute, lo spettacolo ha mostrato un ritmo ben costruito: l’apertura è stata energica, con brani scelti per coinvolgere immediatamente il pubblico e rompere il ghiaccio tra palco e platea. L’ingresso in scena di Fulminacci è stato accolto da un’ovazione calorosa, segno di un affetto ormai consolidato anche lontano dalla sua città d’origine.





Il concerto si è sviluppato attraverso una scaletta particolarmente varia, capace di attraversare tutte le fasi della sua produzione artistica. Dai pezzi più noti, cantati in coro dal pubblico, fino alle canzoni più recenti, l’artista ha costruito un racconto musicale coerente, ma mai prevedibile. Non sono mancati momenti in cui la dimensione più cantautorale ha preso il sopravvento, lasciando spazio a testi che mescolano quotidianità, ironia e una sensibilità generazionale ben riconoscibile.

Uno degli aspetti più riusciti della serata è stata proprio la capacità di alternare registri diversi senza perdere mai il filo narrativo dello spettacolo. Se da un lato alcuni brani hanno acceso l’entusiasmo generale, trasformando il Palapartenope in un grande coro, dall’altro i momenti più intimi hanno creato un’atmosfera raccolta, quasi sospesa.





Napoli ha risposto con grande partecipazione, dimostrando ancora una volta quanto la città sappia accogliere e restituire energia agli artisti che salgono sui suoi palchi. Il pubblico ha accompagnato ogni canzone con attenzione e calore, rendendo il live un’esperienza condivisa più che una semplice esibizione.

Nel bis finale, Fulminacci ha salutato il pubblico con Santa Marinella e Stupida sfortuna, brano ormai tra i più rappresentativi del suo recente percorso artistico, lasciando la platea con un finale intenso e corale.





Una serata, quella dell’11 aprile al Palapartenope, che ha ribadito la crescita artistica di Fulminacci e la sua capacità di trasformare ogni concerto in un racconto personale, ma sempre aperto alla condivisione. Un live che a Napoli ha trovato un pubblico pronto a cantare, ascoltare e lasciarsi coinvolgere fino all’ultima nota.