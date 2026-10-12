Gazzelle annuncia il tour nei palasport nel 2027: date, città e biglietti

Gazzelle è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour che promette di riportare la sua musica e le sue emozioni a migliaia di fan in tutta Italia. L'artista romano annuncia il "Gazzelle Palasport 2027", un lungo viaggio live che partirà da Milano il 3 aprile all'Unipol Dome e attraverserà alcune delle principali città italiane.



L'ultimo ricordo che il pubblico ha di Gazzelle è quello della suggestiva estate 2025, quando ha incantato le folle con le due storiche date al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Oggi, con la sua inconfondibile poetica e la capacità di raccontare sentimenti condivisi, Gazzelle torna con una serie di concerti che abbracceranno tutto il mese di aprile 2027.



La tournée toccherà otto città italiane:

- Sabato 3 aprile 2027, Milano, Unipol Dome

- Martedì 6 aprile 2027, Torino, Inalpi Arena

- Giovedì 8 aprile 2027, Padova, Padova Fiera

- Sabato 10 aprile 2027, Roma, Palazzo Dello Sport

- Domenica 18 aprile 2027, Bologna, Unipol Arena

- Venerdì 23 aprile 2027, Bari, PalaFlorio

- Domenica 25 aprile 2027, Eboli (SA), Palasele

- Giovedì 29 aprile 2027, Firenze, Mandela Forum



Amato da un pubblico trasversale, dai fan di lunga data a chi scopre ora la sua musica, Gazzelle ha saputo conquistare con il suo stile schivo e intenso. I suoi live diventano vere esperienze collettive, dove ogni brano è uno specchio di emozioni e vissuti. Le canzoni di Gazzelle hanno superato un miliardo di stream e l'artista si è aggiudicato 23 dischi d'oro e 34 di platino. Ha calcato palchi leggendari come lo Stadio Olimpico di Roma, l'Arena di Verona, il Circo Massimo e San Siro, con oltre mezzo milione di spettatori totali.



Nel corso degli anni, Gazzelle ha pubblicato gli album Superbattito, Punk, Ok, Dentro e INDI, collaborando con nomi come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. Il tour 2027 rappresenta una nuova tappa nell'evoluzione di un artista che continua a sorprendere per autenticità e versatilità.



Flavio continua a parlare a un pubblico trasversale: dai fan della prima ora a chi si avvicina per la prima volta alla sua musica. In scena, si conferma come un artista capace di trasformare i concerti in esperienze collettive, dove ogni emozione trova spazio e ogni parola si fa specchio di vissuti condivisi.



